РФ использует аэростаты для контроля за Финляндией: насколько это эффективно

Военные обозреватели отметили, что аэростаты с оптико-электронными станциями успешно применяются в военных целях. Они дают возможность увеличить покрытие и, соответственно, зону работы радиостанций и беспилотников.

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В Карелии на границе с Финляндией российские военные развернули аэростаты, которые оснащены системами радиолокации и видеонаблюдения. Аппараты могут следить за обстановкой возле границы с воздуха в течение нескольких суток, сообщает эстонский новостной портал ERR.

Аэростаты используются российскими пограничниками, в том числе, для предотвращения нелегальной иммиграции в Финляндию. Отмечается, что если нарушители будут обнаружены, их выследят, "передав информацию о маршруте в режиме онлайн".

Согласно с информацией в открытых источниках, данные аппараты являются частью разведывательного комплекса, который также состоит из машины управления и специальной газовой станцией для заправки.

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Как пояснили обозреватели "Милитарного", аэростаты, который используют гелий, способны находится в воздухе до 75 часов. При этом они могут подняться в воздух от 300 до 1000 метров с грузом весом до 16 кг и быт в рабочем состоянии при порывах ветра до 25 метров в секунду.

Также эксперты добавили, что такие возможности статических аэростатов сделали их ценным инструментом ведения войны. В частности россияне использовали системы с оптико-электронными станциями наблюдения для охраны военных объектов в Сирии.

"Одним из самых популярных способов применения таких систем является запуск в качестве высотной платформы для ретрансляторов связи. Они дают возможность увеличить покрытие и, соответственно, зону работы радиостанций и беспилотников", — отметили обозреватели.

Напомним, украинские военные используют недорогие аэростаты в сочетании с современной электроникой в войне против РФ. Такие аппараты позволяют эффективно собирать информацию для беспилотников дальнего радиуса действия.