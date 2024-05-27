РФ використовує аеростати для контролю за Фінляндією: наскільки це ефективно

Військові оглядачі зазначили, що аеростати з оптико-електронними станціями успішно застосовуються у військових цілях. Вони дають можливість збільшити покриття і, відповідно, зону роботи радіостанцій і безпілотників.

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У Карелії на кордоні з Фінляндією російські військові розгорнули аеростати, які оснащені системами радіолокації та відеоспостереження. Апарати можуть стежити за обстановкою біля кордону з повітря протягом кількох діб, повідомляє естонський новинний портал ERR.

Аеростати використовуються російськими прикордонниками, зокрема, для запобігання нелегальній імміграції до Фінляндії. Зазначається, що якщо порушників буде виявлено, їх вистежать, "передавши інформацію про маршрут у режимі онлайн".

Згідно з інформацією у відкритих джерелах, ці апарати є частиною розвідувального комплексу, який також складається з машини управління і спеціальної газової станції для заправки.

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Як пояснили оглядачі "Мілітарного", аеростати, які використовують гелій, здатні перебувати в повітрі до 75 годин. При цьому вони можуть піднятися в повітря від 300 до 1000 метрів із вантажем вагою до 16 кг і перебувати в робочому стані за поривів вітру до 25 метрів на секунду.

Також експерти додали, що такі можливості статичних аеростатів зробили їх цінним інструментом ведення війни. Зокрема росіяни використовували системи з оптико-електронними станціями спостереження для охорони військових об'єктів у Сирії.

"Одним із найпопулярніших способів застосування таких систем є запуск як висотної платформи для ретрансляторів зв'язку. Вони дають можливість збільшити покриття і, відповідно, зону роботи радіостанцій і безпілотників", — зазначили оглядачі.

Нагадаємо, українські військові використовують недорогі аеростати в поєднанні з сучасною електронікою у війні проти РФ. Такі апарати дають змогу ефективно збирати інформацію для безпілотників дальнього радіуса дії.