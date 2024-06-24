В Подмосковье горит оборонный институт: внутри здания заблокированы люди (видео)

По данным российских пабликов, пожар начался в кабинетах корпуса планирования и проектирования научно-исследовательского института "Платан" во Фрязино.

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В понедельник, 24 июня, в подмосковном Фрязино вспыхнуло здание научно-исследовательского института "Платан", который выполняет заказы для российской оборонной промышленности. Видео пожара распространили российские Telegram-каналы.

Из окон здания валит черный дым. Внутри находятся сотрудники института, которые зовут на помощь.

По данным российского МЧС, всего в здании, которое охватил огонь, может находиться 9 человек. Одного человека спасатели вывели по лестничным маршам.

Пожару присвоили третий ранг сложности.

Как пишет Baza, по предварительной информации, пожар начался на пятом-шестом этажах, в кабинетах корпуса планирования и проектирования.

Институт занимается разработкой электронно-лучевых приборов и полупроводниковых лазеров, а также жидкокристаллических экранов.

"Платан" также ведет научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, производит красители и пигменты, а также неорганические химические вещества, отмечает российский "Коммерсант".

На территории НИИ также находится завод.

Напомним, 21 июня в российском Ростове-на-Дону горела база ресурсов МВД. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров.

13 июня в Москве вспыхнуло конструкторское бюро, которое создает сверхсовременные самолеты для Вооруженных сил Российской Федерации.