У Підмосков'ї горить оборонний інститут: усередині будівлі заблоковані люди (відео)

За даними російських пабліків, пожежа почалася у кабінетах корпусу планування та проєктування науково-дослідного інституту "Платан" у Фрязіно.

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У понеділок, 24 червня, у підмосковному Фрязіно спалахнула будівля науково-дослідного інституту "Платан", який виконує замовлення для російської оборонної промисловості. Відео пожежі поширили російські Telegram-канали.

З вікон будівлі валить чорний дим. Усередині знаходяться співробітники інституту, які кличуть на допомогу.

За даними російського МНС, всього у будівлі, яку охопив вогонь, може перебувати 9 людей. Одну людину рятувальники вивели сходовими маршами.

Пожежі присвоїли третій ранг складності.

Як пише Baza, за попередньою інформацією, пожежа почалася на п'ятому-шостому поверхах, у кабінетах корпусу планування та проєктування.

Інститут займається розробкою електронно-променевих приладів та напівпровідникових лазерів, а також рідкокристалічних екранів.

"Платан" також веде наукові дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук, виробляє барвники та пігменти, а також неорганічні хімічні речовини, зазначає російський "Комерсант".

На території НДІ також знаходиться завод.

Нагадаємо, 21 червня у російському Ростові-на-Дону горіла база ресурсів МВС. Площина загоряння склала 700 квадратних метрів.

13 червня у Москві спалахнуло конструкторське бюро, яке створює надсучасні літаки для Збройних сил Російської Федерації.