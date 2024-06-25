Могут ли мобилизовать граждан в возрасте до 25 лет: объяснение юристов

Повестку могут вручить и до 25 лет, если ранее гражданина вычеркнули из списка призывников по состоянию здоровья, говорят юристы.

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Согласно новому закону о мобилизации, в Украине снизили мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Юристы считают, что понятие мобилизационного возраста "шаткое", а гражданина могут призвать на службу даже если ему нет 25-ти. Об этом в комментарии "24 каналу" сказали в юридической фирме "Ильяшев и партнеры".

Так, согласно статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыву на военную службу не подлежат военнообязанные до 25 лет, которые прошли базовую общевойсковую подготовку в соответствии со статьей 10-1 Закона "О воинской обязанности и военной службе" или базовую военную службу. По мнению юристов, если гражданину еще нет 25-ти, но он — уже не студент и не имеет оснований для отсрочки и указанной базовой военной подготовки, его могут мобилизовать.

"В зоне риска" не все призывники, а только военнообязанные в возрасте до 25 лет, которых ранее в мирное время признали непригодными, но ограниченно годными в военное.

"Теоретически, если лицо уже является военнообязанным (даже до 25 лет), однако, не прошло базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу — это является правовым основанием для призыва такого лица в период мобилизации. Поскольку действие части 5 статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не распространяется на такое лицо", — пояснил адвокат Александр Камша.

Повестку могут вручить и до 25 лет, если ранее гражданина вычеркнули из списка призывников по состоянию здоровья.

"Нет переходных положений, где написано, что базовая служба — это бывшая срочная. Есть только замена термина "срочная" на "базовая". И это дает поле для свободного толкования содержания "базовой" службы или как нового вида военной службы или как "правопреемницы" срочной службы", — отметила адвокат Анжела Василевская.

В военное время базовая военная подготовка продлится 3 месяца. Также ее можно будет пройти в учебных центрах ВСУ. По результатам мужчины и женщины (только по желанию) получат военную специальность.

Напомним, что Верховная Рада не рассматривает вопрос снижения верхней и нижней границы призывного возраста в Украине. Между собой народные депутаты Украины говорят о том, что, возможно, стоило бы снизить, но пока никаких официальных по этому вопросу решений не принималось.