Чи можуть мобілізувати громадян віком до 25 років: пояснення юристів

Повістку можуть вручити й до 25 років, якщо раніше громадянина викреслили зі списку призовників за станом здоров'я, говорять юристи.

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Згідно із новим законом про мобілізацію, в Україні знизили мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Юристи вважають, що поняття мобілізаційного віку "хитке, а громадянина можуть призвати на службу навіть, якщо йому немає 25-ти. Про це в коментарі "24 каналу" сказали в юридичній фірмі "Ілляшев та партнери".

Так, згідно зі статтею 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову на військову службу не підлягають військовозобов'язані до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 10-1 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу" чи базову військову службу. На думку юристів, якщо громадянину ще немає 25-ти, але він — вже не студент і не має підстав для відстрочки та зазначеної базової віськової підготовки, його можуть мобілізувати.

"В зоні ризику" не всі призовники, а лише військовозобов'язані віком до 25 років, яких раніше у мирний час визнали непридатними, але обмежено придатним у військовий.

"Теоретично, якщо особа вже є військовозобов'язаною (навіть до 25 років), проте, не пройшла базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу – це є правовою підставою для призову такої особи в період мобілізації. Оскільки дія частини 5 статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не поширюється на таку особу", – пояснив адвокат Олександр Камша.

Повістку можуть вручити й до 25 років, якщо раніше громадянина викреслили зі списку призовників за станом здоров'я.

"Немає перехідних положень, де написано, що базова служба – це колишня строкова. Є лише заміна терміну "строкова" на "базова". І це дає поле для вільного тлумачення змісту "базової" служби або як нового виду військової служби або як "правонаступниці" строкової служби", — зазначила адвокатка Анжела Василевська.

У воєнний час базова військова підготовка триватиме 3 місяці. Також її можна буде пройти в навчальних центрах ЗСУ. За результатами чоловіки й жінки (тільки за бажанням) отримають військову спеціальність.

Нагадаємо, що Верховна Рада не розглядає питання зниження верхньої та нижньої межі призовного віку в Україні. Між собою народні депутати України говорять про те, що, можливо, варто було б знизити, але наразі ніяких офіційних з цього питання рішень не ухвалювалося.