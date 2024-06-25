На Буковине мужчина пытался задушить военного ТЦК ремнем безопасности

В областном ТЦК и СП утверждают, что после содеянного мужчина пытался манипулировать общественным мнением, изображая пострадавшего, и разместил соответствующее видео в социальной сети.

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В Черновицкой области задержанный при попытке незаконного пересечения границы мужчина напал на работника ТЦК. Он пытался его задушить ремнем безопасности. Об этом сообщили в Черновицком областном ТЦК и СП.

Гражданина задержали на украинской границе пограничники ГПСУ и передали его работникам местного ТЦК. Те повезли его в Терцентр для проверки данных.

"Направляясь на заднем сиденье служебного автомобиля для уточнения данных, мужчина совершил нападение на военнослужащих, нанес им телесные повреждения и предпринял попытку удушения водителя ремнем безопасности. С целью успокоения нарушителя была вызвана следственно-оперативная группа, для оказания медицинской помощи военнослужащим — экстренную медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

В областном ТЦК и СП утверждают, что после содеянного мужчина пытался манипулировать общественным мнением, изображая пострадавшего, и разместил соответствующее видео в социальной сети.

"Военнослужащие ТЦК и СП, которые получили травмы от "благодарного" соотечественника, стали в ряды ВСУ в начале широкомасштабного вторжения и проходили службу в десантно-штурмовых войсках. В связи с состоянием здоровья переведены в ТЦК и СП", — отметили в ТЦК.

Напомним, что в Одессе водитель пытался сбить работников ТЦК, после чего скрылся. Одного из военных он прокатил на капоте. Авто объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что коммунальщик из Стрыя провоцировал конфликт между ТЦК и кришнаитами в Мукачево. Впоследствии в сети выяснили, что на видео фигурирует Андрей Шапошников — руководитель КП Стрыйского горсовета "Комфортный Стрый".