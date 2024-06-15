Имел психоз: коммунальщик из Стрыя провоцировал конфликт между ТЦК и кришнаитами в Мукачево (видео)

На видео, которое в тот день сняли прохожие, мужчина в штатском агрессивно реагировал на военных, когда те пытались вручить повестки кришнаитам.

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В Мукачево на Закарпатье в конфликте между работниками ТЦК и СП и кришнаитами "засветился" директор коммунального предприятия из Стрыя Андрей Шапошников. Он мешал военным мобилизовать, по его словам, "людей божьих". Об этом пишет издание Zaxid.net.

Хотя сам конфликт произошел еще 1 июня, но директор КП решил через 2 недели записать видео с извинениями перед военными.

На видео, которое в тот день сняли прохожие, мужчина в штатском (как впоследствии оказалось, что это был руководитель коммунального предприятия) агрессивно реагировал на военных, когда те пытались вручить повестки кришнаитам.

"Пошел отсюда. Куда ты пришел? Эти люди — божьи, ты куда пришел? Ты кого хочешь забрать", — выкрикивал из толпы Анатолий Шапошников.

Тогда сотрудники ТЦК, несмотря на то, что люди блокировали их транспорт, вызвали правоохранителей и силой забрали нескольких мужчин для уточнения данных.

Впоследствии в сети выяснили, что на видео фигурирует Андрей Шапошников — руководитель КП Стрыйского горсовета "Комфортный Стрый". Сам Шапошников накануне записал видео с извинениями перед военнослужащими ТЦК.

"Прежде всего хочу извиниться за свое позорное поведение, мне очень стыдно, что я так себя повел. Даже если бы мне казалось, что какие-то слова или поступки наших защитников не корректны, я должен был из уважения к тому, что эти люди ежедневно рискуют жизнью и здоровьем, я должен был проявить уважение, терпение и быть вежливым и культурным", — сказал Андрей Шапошников в видео.

Свое агрессивное поведение мужчина назвал "позорным", но толком его объяснить не смог. Он предположил, что у него был "психоз", а сама ситуация была "нервозной".

Напомним, что в Бродах работники ТЦК силой задержали дважды уклониста и забрали его в Терцентр. Мужчину пытались избить прохожие на улице.

10 июня сообщалось, что в городе Мерефа на Харьковщине произошла драка между работниками ТЦК военнообязанным и его родственниками. Один из военнослужащих получил ранения.