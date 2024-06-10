"Вынуждены были защищаться": в ТЦК прокомментировали драку с гражданскими на Харьковщине (видео)

Один из работников ТЦК получил повреждения. По факту нанесения телесных повреждений военнослужащему при исполнении служебных обязанностей начато уголовное производство.

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В городе Мерефа на Харьковщине произошла драка между работниками ТЦК военнообязанным и его родственниками. Один из военнослужащих получил ранения. Об этом сообщили в Харьковском областном ТЦК и СП.

Так, 10 июня, в сети обнародовали видео, на котором военный и гражданский кулаками выясняют отношения. В драку вмешалась женщина, которая пыталась защитить гражданского — ее сына.

"Работник ТЦК жесткого избил мужчину и женщину, которая его защищала. Кадры сняты в городе Мерефа", — говорилось в сообщении.

В Харьковском областном Терцентре отреагировали на скандал. Видео назвали — очередным случаем манипулятивного искажения информации об инциденте во время оповещения военнообязанных.

Отмечается, что работники ТЦК попросили у мужчины предоставить документы, на что тот отреагировал агрессивно. Далее на место сбежались родственники горожанина и начали материть военных, бросаться с кулаками, а некоторые даже вооружились палкой.

"Один из военнослужащих получил повреждения. По факту нанесения телесных повреждений военнослужащему при исполнении служебных обязанностей начато уголовное производство. Предварительно установлено, что военнослужащие, на которых было совершено нападение, пытались сначала избежать конфликта, а затем были вынуждены защищаться. — Именно эта часть конфликта зафиксирована на обнародованных видео. Фрагменты видео относительно ситуации, указанной выше, отсутствуют", — сообщили в ТЦК.

Отмечается, что инцидент расследует полиция.

Напомним, что на Харьковщине произошла стычка между военным и гражданскими. Двое мужчин в военные форме стали участниками столкновения с гражданским мужчиной и женщиной.

Также в Закарпатской области 4 мая также произошла драка между военкомами и гражданскими. Представители ромской национальности, "отбивали" двух человек, которых пытались мобилизовать в ряды ВСУ.