Мав психоз: комунальник зі Стрия провокував конфлікт між ТЦК і кришнаїтами в Мукачеві (відео)

На відео, яке того дня зафільмували перехожі, чоловік у цивільному агресивно реагував на військових, коли ті намагалися вручити повістки кришнаїтам.

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В Мукачеве на Закарпатті у конфлікті між працівниками ТЦК та СП і кришнаїтами "засвітився" директор комунального підприємства зі Стрия Андрій Шапошніков. Він заважав військовим мобілізувати, за його словами, "людей божих". Про це пише видання Zaxid.net.

Хоч сам конфлікт стався ще 1 червня, але директор КП вирішив через 2 тижні записати відео із вибаченнями перед військовими.

На відео, яке того дня зафільмували перехожі, чоловік у цивільному (як згодом виявилося, що це був керівник комунального підприємства) агресивно реагував на військових, коли ті намагалися вручити повістки кришнаїтам.

"Пішов звідси. Ти куди прийшов? Ці люди – божі, ти куди прийшов? Ти кого хочеш забрати", – викрикував з натовпу Анатолій Шапошніков.

Тоді співробітники ТЦК, попри те, що люди блокували їхній транспорт, викликали правоохоронців і силоміць забрали кількох чоловіків для уточнення даних.

Згодом в мережі з'ясували, що на відео фігурує Андрій Шапошніков – керівник КП Стрийської міськради "Комфортний Стрий". Сам Шапошніков напередодні записав відео із вибаченнями перед військовослужбовцями ТЦК.

"Насамперед хочу вибачитись за свою ганебну поведінку, мені дуже соромно, що я так себе повів. Навіть якщо в б мені здавалось, що якісь слова або вчинки наших захисників не коректні, я мав з поваги до того, що ці люди щодня ризикують життям та здоровʼям, я мав проявити повагу, терпіння і бути ввічливим і культурним", – сказав Андрій Шапошніков у відео.

Свою агресивну поведінку чоловік назвав "ганебною", але толком її пояснити не зміг. Він припустив, що в нього був "психоз", а сама ситуація була "нервозною".

Нагадаємо, що у Бродах працівники ТЦК силоміць затримали двічі ухилянта і забрали його до Терцентру. Чоловіка намагалися вібити перехожі на вулиці.

10 червня повідомлялося, що у місті Мерефа на Харківщині сталася бійка між працівниками ТЦК віськовозобов'язаним та його родичами. Один із військовослужбовців отримав поранення.