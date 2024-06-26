Угроза возросла: эксперт объяснил, зачем ВС РФ нужен Торецк в Донецкой области

Господствующие высоты на этом участке фронта контролируются украинскими войсками, которые делают все возможное, чтобы блокировать врага и не дать ему продвигаться, говорит Александр Мусиенко.

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ВС РФ пытаются выровнять свою наступательную линию в Донецкой области и атакуют с флангов, чтобы блокировать украинскую логистику. Из-за этого увеличилась угроза для города Торецк. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Оккупанты зашли в Шумы, а этот населенный пункт, который в принципе сейчас расположен в низине к нашим позициям. Соответственно господствующие высоты контролируются украинскими войсками, которые делают все возможное, чтобы блокировать врага и не дать ему продвигаться", — говорит Мусиенко.

Он добавил, что на это направление можно было бы перебросить дополнительные украинские силы, и к тому же у Сил обороны улучшилась ситуация с поставками боеприпасов от западных партнеров.

"Поэтому думаю, что будут сконцентрированы наши силы на том, чтобы наносить оккупантам максимальные потери, замедлять темпы их операций с целью не дать им зайти в Торецк или продвинуться дальше. Но тут уже только боевые действия покажут как ситуация сложится", — пояснил эксперт.

Александр Мусиенко не исключает, что из-за активизации ВС РФ в районе Торецка будет угроза для Клещеевки. Россияне стремятся развивать фланговые атаки вокруг населенного пункта.

"Потому, что с северного фланга российские войска наступают на Клещеевку. Думаю, что они так же будут стремиться с южного фланга развивать наступление в сторону Клещеевки. Но только с юга с целью вытеснения нашей группировки из этого населенного пункта и выравнивания фронта в районе Часового Яра и так же с целью продвинуться в районе Торецка. То есть это на сегодня операция фланговая", — отмечает Мусиенко.

Эксперт отметил, что практически везде российские оккупанты в своем наступлении действуют по классической схеме — фланговые атаки, попытки взять в полуокружение или в окружение подразделения Сил обороны, выравнивать линию фронта и блокировать логистику.

Напомним, что из-за постоянных российских обстрелов в Донецкой области в городе Торецк и населенных пунктах Ильиновской и Лиманской громады объявлена принудительная эвакуация населения.