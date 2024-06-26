Загроза зросла: експерт пояснив, навіщо ЗС РФ потрібен Торецьк на Донеччині

Панівні висоти на цій ділянці фронту контролюються українськими військами, які роблять все можливе, щоб блокувати ворога та не дати йому просуватися, говорить Олександр Мусієнко.

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ЗС РФ намагаються вирівняти свою наступальну лінію на Донеччині і атакують з флангів, щоб блокувати українську логістику. Через це збільшилася загроза для міста Торецьк. Про це в коментарі РБК-Україна сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Окупанти зайшли в Шуми, а цей населений пункт, який в принципі зараз розташований у низині до наших позицій. Відповідно панівні висоти контролюються українськими військами, які роблять все можливе, щоб блокувати ворога та не дати йому просуватися", — каже Мусієнко.

Він додав, що на цей напрямок можна було б перекинути додаткові українські сили, і до того ж у Сил оборони покращилася ситуація з постачанням боєприпасів від західних партнерів.

"Тому думаю, що будуть сконцентровані наші сили на тому, щоб завдавати окупантам максимальних втрат, сповільнювати темпи їх операцій з метою не дати їм зайти в Торецьк або просунутися далі. Але тут уже тільки бойові дії покажуть як ситуація складеться", — пояснив експерт.

Олександр Мусієнко не виключає, що через активізацію ЗС РФ в районі Торецька буде загроза для Кліщіївки. Росіяни прагнуть розвивати флангові атаки довкола населеного пункту.

"Тому, що з північного флангу російські війська наступають на Кліщіївку. Думаю, що вони так само будуть прагнути з південного флангу розвивати наступ в бік Кліщіївки. Але тільки з півдня з метою витіснення нашого угрупування з цього населеного пункту й вирівнювання фронту в районі Часового Яру і так само з метою просунутися в районі Торецька. Тобто це на сьогодні операція флангова", — зауважує Мусієнко.

Експерт зазначив, що практично всюди російські окупанти у своєму наступі діють за класичною схемою — флангові атаки, намагання взяти в напівоточення або в оточення пдрозділи Сил оборони, вирівнювати лінію фронту і блокувати логістику.

Нагадаємо, що через постійні російські обстріли на Донеччині в місті Торецьк та населених пунктах Іллінівської та Лиманської громади оголошено примусову евакуацію населення.