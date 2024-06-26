Мобилизация 2024: в Черновцах военные заталкивали мужчину в автобус, реакция ТЦК (видео)

В сети появились кадры, на которых мужчину заталкивают в автобус. В ТЦК объяснили, что военным пришлось ловить нарушителя мобилизации в Украине.

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Работники ТЦК попали в скандал из-за случая мобилизации в Украине. Видео опубликовали в соцсетях 26 июня.

Авторы контента отметили, что мужчину "толчками запихнули в автобус" в Черновцах. Очевидец передал, что между ним и работником военкомата возник спор. Сообщалось, что военнообязанного "заставили сесть в транспорт на отправку в учебный центр".

Реакция ТЦК

26 июня инцидент прокомментировала пресс-служба Черновицкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Выяснилось, что военнообязанный был признан военно-врачебной комиссией годным к службе. Для мобилизации в Украине его должны были отправить в учебный центр, но мужчина имел другой план.

Мобилизованный попытался сбежать, но сотрудники военкомата вернули его в автобус. Потерпев неудачу, уклонист отправился на прохождение базовой военной подготовки.

В ТЦК отметили, что мобилизация в Украине продолжается, и каждый гражданин обязан защищать Отечество. В то же время войску нужны поддержка и пополнение личного состава.

"Призываем граждан достойно относиться к выполнению воинского долга, а не уклоняться от защиты Родины", — добавила пресс-служба.

Публикация Черновицкого ОТЦК от 26 июня Фото: Скриншот

Напомним, нарушитель мобилизации в Украине напал на патруль ТЦК. По данным СМИ, драка произошла в магазине в городе Шацк. 51-летнего нападавшего задержали правоохранители, против него возбудили дело о насилии в отношении должностного лица.

В Минобороны ответили, могут ли призвать мужчину, который только подал документы на отсрочку от мобилизации в Украине.