Махал кулаками не там, где надо: на Волыни мужчина в магазине напал на патруль ТЦК

Избитый работник ТЦК обратился в полицию, а 51-летнего нападающего задержали. В ТЦК говорят, что местный житель мог бы найти применение своим кулакам на востоке и юге Украины, где идут бои с российскими оккупантами.

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В Шацке на Волыни военнообязанный напал на патруль Ковельского районного терцентра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщил в Telegram Волынский областной ТЦК и СП.

Отмечается, что из-за нападения на военных при исполнении служебных обязанностей полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины. Нападающему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

"Обращаемся ко всем гражданам: махать кулаками нужно на востоке и юге Украины. Для того чтобы вам не вручили повестку, стоит выбрать подразделение самому и получить туда рекомендательное письмо. Вооруженным силам Украины нужны все специальности, и вы сможете найти себя здесь", — обратились к военнообязанным в ТЦК.

Местное издание "Район Шацк" сообщает, что в полицию Любомля с заявлением о нападении на себя и избиение во время конфликта в одном из магазинов населенного пункта обратился 40-летний местный житель. 51-летнего нападающего, которым оказался местный житель, правоохранители задержали.

"По данному факту в полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 350 УКУ. Речь идет о насилии в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг", — проинформировали в полиции.

Напомним, что 25 июня сообщалось, что на Буковине мужчина пытался задушить военного ТЦК ремнем безопасности. После содеянного мужчина пытался манипулировать общественным мнением, изображая пострадавшего, и разместил соответствующее видео в социальной сети.

Ранее коммунальщик из Стрыя провоцировал конфликт между ТЦК и кришнаитами на Закарпатье. Впоследствии выяснилось, что провокатором оказался Андрей Шапошников — руководитель КП Стрыйского горсовета "Комфортный Стрый".