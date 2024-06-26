Махав кулаками не там, де треба: на Волині чоловік у магазині напав на патруль ТЦК

Побитий працівник ТЦК звернувся до поліції, а 51-річного нападника затримали. У ТЦК кажуть, що місцевий житель міг би знайти застосування своїм кулакам на сході та півдні України, де йдуть бої з російськими окупантами.

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У Шацьку на Волині військовозобов'язаний напав на патруль Ковельського районного терцентру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомив у Telegram Волинський обласний ТЦК та СП.

Зазначається, що через напад на військових під час виконання службових обов'язків поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України. Нападнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

"Звертаємося до всіх громадян: махати кулаками потрібно на сході й півдні України. Для того щоб вам не вручили повістку, варто обрати підрозділ самому й отримати туди рекомендаційний лист. Збройним силам України потрібні всі спеціальності, і ви зможете знайти себе тут", – звернулися до військовозобов'язаних у ТЦК.

Місцеве видання "Район Шацьк" повідомляє, що до поліції Любомля із заявою про напад на себе та побиття під час конфлікту в одному з магазинів населеного пункту звернувся 40-річний місцевий житель. 51-річного нападника, яким виявився місцевий житель, правоохоронці затримали.

"За цим фактом у поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 ККУ. Ідеться про насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок", – проінформували у поліції.

Нагадаємо, що 25 червня повідомлялося, що на Буковині чоловік намагався задушити військового ТЦК паском безпеки. Після скоєного чоловік намагався маніпулювати суспільною думкою, вдаючи постраждалого, та розмістив відповідне відео в соціальній мережі.

Раніше комунальник зі Стрия провокував конфлікт між ТЦК і кришнаїтами на Закарпатті. Згодом з'ясувалося, що провокатором виявився Андрій Шапошніков – керівник КП Стрийської міськради "Комфортний Стрий".