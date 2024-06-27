Данные о мужчинах от 17 лет будут передаваться в реестр "Оберег": что изменится

Новый закон расширяет перечень лиц, о которых данные будут передаваться в реестр "Оберег". Согласно документу, ежегодно в течение января-марта на учет берутся мужчины, которым исполняется 17 лет.

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Центральная избирательная комиссия, Государственная миграционная служба и Налоговая служба будут передавать данные о мужчинах с 17 лет для формирования реестра военнообязанных "Оберіг". Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №3783-IX, который вносит изменения в закон о Реестре призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" (законопроект 11143).

Этот документ меняет положения, которые были утверждены 4 апреля в рамках закона о цифровизации воинского учета, который уже обновил значительную часть норм закона об "Обереге".

Согласно действующему закону, государственные органы передают данные о гражданах в возрасте от 18 до 60 лет для формирования базы данных реестра "Оберіг". Теперь эти данные будут передаваться обо всех гражданах Украины, которые подлежат постановке на воинский учет согласно статье 14 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", в возрасте до 60 лет.

Статья 14 этого закона устанавливает, что ежегодно в течение января-марта на учет берутся мужчины, которым в год постановки на учет исполняется 17 лет.

Граждане в возрасте до 25 лет подлежат постановке на воинский учет как призывники.

Те, кто достиг 25-летнего возраста или старше, подлежат постановке на учет как военнообязанные.

Таким образом, новый закон расширяет перечень лиц, о которых данные будут передаваться в реестр "Оберіг", включая мужчин с 17 лет. Это устраняет необходимость передачи данных обо всех гражданах до 60 лет, включая тех, кто не подлежит воинскому учету. Это упрощает процесс и уменьшает бюрократию, но в то же время может вызвать вопросы относительно точности определения лиц, которые должны быть включены в реестр.

Новый закон имеет целью сделать процесс более логичным и эффективным, сосредотачивая передачу данных только на тех гражданах, которые подлежат воинскому учету, в частности призывниках в возрасте от 17 до 25 лет.

Напомним, 26 июня советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в Украине не планируют снижать мобилизационный возраст до 21 года.

Юрист Александр Камша заявил, что повестку могут вручить до 25 лет, если ранее гражданина вычеркнули из списка призывников по состоянию здоровья.