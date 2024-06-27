Вопрос генофонда: в ВР прокомментировали, рассматривают ли снижение призывного возраста (видео)

Нужно искать асимметричные решения и что многие молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет могут выполнять дистанционную работу, которая приблизит нашу победу, считает Федор Вениславский. Речь идет о дистанционном управлении роботизированными системами и кибербезопасности.

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По состоянию на сейчас средний возраст бойца в Вооруженных Силах составляет 30 — 50 лет. Впрочем, сейчас вопрос снижения мобилизационного возраста не поднимается. Об этом рассказал в интервью LIGA.net нардеп от "Слуги народа", член оборонного комитета парламента Федор Вениславский.

"Вопрос очень сложный и общественно-резонансный. Мы понимаем, что сейчас в целом воюют граждане 30-50 лет. Небольшое количество 25-30 и небольшое количество 50-60. Мой хороший товарищ пошел в десантно-штурмовые войска, то рассказывал, что когда форсировали реку, все его товарищи 25-30 лет были уже на том берегу, а он еще только доходил. Бесспорно, уровень физической подготовки молодых людей и возможность приспосабливаться к боевым действиям и маневрированию у молодых людей выше", — рассказал он.

Федор Вениславский считает, что вопрос снижения мобилизационного возраста — это вопрос генофонда.

"Общество понимает, что вопрос снижения мобилизационного возраста связан с будущим Украины. Вопрос снижения призывного возраста сейчас не обсуждается ни на уровне комитета, ни на уровне парламента, ни на уровне Офиса президента Украины, Минобороны и Кабмина", — сказал парламентарий.

Вениславский добавил, что, по его мнению, нужно искать асимметричные решения и что многие молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет могут выполнять дистанционную работу, которая приблизит нашу победу. Речь идет о дистанционном управлении роботизированными системами и кибербезопасности.

Напомним, что ранее народный депутат от "Голоса" Роман Лозинский заявил, что в Украине могут еще раз снизить призывной возраст. По его словам, снижение мобилизационного возраста до 25 лет произошло слишком поздно.