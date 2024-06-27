Питання генофонду: у ВР прокоментували, чи розглядають зниження призивного віку (відео)

Потрібно шукати асиметричні рішення і що багато молодих людей віком від 20 до 25 років можуть виконувати дистанційну роботу, яка наблизить нашу перемогу, вважає Федір Веніславський. Йдеться про дистанційне управління роботизованими системами та кібербезпеку.

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Станом на зараз середній вік бійця у Збройних Силах складає 30 – 50 років. Втім, зараз питання зниження мобілізаційного віку не підіймається. Про це розповів в інтерв'ю LIGA.net нардеп від "Слуги народу", член оборонного комітету парламенту Федір Веніславський.

"Питання дуже складне і суспільно-резонансне. Ми розуміємо, що зараз загалом воюють громадяни 30-50 років. Невелика кількість 25-30 і невелика кількість 50-60. Мій хороший товариш пішов у десантно-штурмові війська, то розповідав, що коли форсували річку, всі його товариші 25-30 років були вже на тому березі, а він ще тільки доходив. Безперечно, рівень фізичної підготовки молодих людей і можливість пристосовуватися до бойових дій і маневрування у молодих людей вищий", — розповів він.

Федір Веніславський вважає, що питання зниження мобілізаційного віку — це питання генофонду.

"Суспільство розуміє, що питання зниження мобілізаційного віку пов'язане з майбутнім України. Питання зниження призивного віку зараз не обговорюється ні на рівні комітету, ні на рівні парламенту, ні на рівні Офісу президента України, Міноборони і Кабміну", — сказав парламентар.

Веніславський додав, що, на його думку, потрібно шукати асиметричні рішення і що багато молодих людей віком від 20 до 25 років можуть виконувати дистанційну роботу, яка наблизить нашу перемогу. Йдеться про дистанційне управління роботизованими системами та кібербезпеку.

Нагадаємо, що раніше народний депутат від "Голосу" Роман Лозинський заявив, що в Україні можуть ще раз знизити призивний вік. За його словами, зниження мобілізаційного віку до 25 років відбулося занадто пізно.