Просвистела и взорвалась: киевляне рассказали о падении обломков ракеты на Оболони (фото, видео)

Соседи квартир, которые занялись в результате падения обломков ракет взялись самостоятельно тушить пожар до приезда спасателей. Люди радуются, что обошлось без жертв и серьезно травмированных.

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В Киеве на Оболони спасатели потушили пожар в доме, который возник в результате падения обломков ракеты после вражеской воздушной атаки. Сейчас они ликвидируют последствия возгорания. Об этом пишет "УНИАН".

"Сейчас спасатели разбирают обгоревшие балконы, а жители района массово пришли во двор посмотреть на последствия ракетного удара", — говорится в сообщении.

Очевидцы рассказывают, что сначала слышали свист ракеты, а дальше был взрыв и пожар. Люди, которые находились во дворе многоэтажки, начали убегать за близлежащие дома. Жители соседних квартир, куда попали обломки, взялись за ведра с водой и помогали спасать имущество соседей от огня до приезда спасателей. По их словам, огонь удалось потушить где-то за 15 минут.

Как отметили в Киевской городской военной администрации, по предварительным данным Воздушных Сил, ВС РФ вероятно применили крылатые ракеты. Они пересекли Черниговскую область и направлялись на Киев с северо-восточного направления. Силами и средствами ПВО вражеские воздушные цели были уничтожены. Тип и количество ракет в итоговых отчетах обнародуют Воздушные Силы.

В результате атаки повреждены окна и некоторые перекрытия в доме.

"Был поврежден 14-этажный жилой дом. По данным, которые уточняются, произошло частичное разрушение определенных строительных конструкции на нескольких этажах и возгорание балконов дома. Данные о пострадавших пока отсутствуют, уточняются. На месте происшествия работают все оперативные службы", — говорится в сообщении.

Также известно, что оказывалась помощь нескольким женщинам, которые имели острую реакцию на стресс.

"В результате ракетного удара две женщины в Оболонском районе обратились за медицинской помощью. У обеих констатирована острая реакция на стресс. Медицинская помощь оказана на месте, без госпитализации", — сообщили в КГВА.

Впоследствии цифру обновили и сообщили, что бригадой скорой медицинской помощи пяти женщинам оказана медицинская помощь (острая реакция на стресс). Одну женщину госпитализировали.

В КГВА проинформировали, что сегодняшний ракетный удар по Киеву отличается от других воздушных атак по столице Украины, поскольку он был нанесен в светлый день суток и не комбинированным или массированным обстрелом.

"Агрессор испытывает новые тактики — он ищет точное время, методы и средства, чтобы поразить Киев. Потому что столица Украины всегда была и будет одной из самых приоритетных целей для захватчиков", — говорится в сообщении

В КГВА в очередной раз обратились к киевлянам, чтобы те не игнорировали сигналы воздушной тревоги.

"Такие атаки оккупантов должны быть напоминанием для жителей столицы — ни одну воздушную тревогу игнорировать нельзя! Ракеты сбиваются, но на молекулы не распадаются и обломки несут угрозу для жизни людей. Поэтому, слышите сирену — направляетесь в укрытие", — напомнили киевлянам в администрации.

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал, что в результате ракетной атаки РФ на Киевщину, нет попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры.

"Враг в очередной раз пытался атаковать нашу область ракетами. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Зафиксированы падения обломков на территории одного из районов области. Есть информация о пострадавших и повреждениях зданий", — проинформировал он.

Напомним, что 30 июня ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву, в результате чего обломки сбитой ракеты попали в многоэтажку на Оболони.