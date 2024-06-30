Фронт, который мы провалили: военная жестко раскритиковала действия ТЦК (видео)

Новый закон о мобилизации провальный и развязавший руки коррупции, считает военная Елена Мосийчук.

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В начале полномасштабного вторжения у военкоматов были длинные очереди добровольцев, а сейчас действия ТЦК похожи на действия "беркутовцев". Об этом в интервью "Мандарин Медиа" сказала военный медик Елена Мосийчук с позывным "Малек".

Она считает провальным новый закон о мобилизации.

"Закон провальный. Развязали руки коррупции и развязали руки полному п***цу. Это мне напоминает "беркутню" когда-то. Типа, сидишь на лавочке по малолетке, слушаешь музыку на своей алкательке кнопочной. А тут "беркута" такие: "О, Алькателька, пришли, отп***или, забрали, а им ничего за это не будет. Так же и здесь", — отметила она.

Военная вспомнила, как в начале полномасштабного российского вторжения под военкоматами стояли очереди из добровольцев. Некоторые ушли неоформленными и погибли неоформленными, а их семьи не получают выплат.

"Фронт мы провалили. Почему первый год очереди стояли в военкоматы. Давайте вспомним первый год, телевизор. Мариуполь, "Азовсталь", держитесь, весь мир гудел. Показывали только эвакуацию, показывали, что там оккупация, там наши. Люди всегда были на стреме, люди видели, что происходит полный п***ец. Последний год, что мы видим? Мы танцуем, развлекалки о ТЦК", — подытожила Елена Мосийчук.

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Напомним, что аналитики "Фундации DEJURE" обнаружили, что мужчины начали через суд отбирать детей у женщин, чтобы избежать мобилизации. Во время войны в Украине резко возросло количество судебных решений, которые удовлетворяют подобные иски отца.