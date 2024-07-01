"На шару" можно поехать и под обстрелы": Плетенчук призвал российских туристов бежать из Крыма

Спикер призвал российских туристов покинуть полуостров, ведь там много военных объектов, которые никто не оставит в покое пока они там есть.

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В Военно-морских силах ВСУ призвали российских туристов ушиваться из Крыма из-за большого количества там военных объектов, которые являются законной целью для Сил обороны. Об этом в эфире телемарафона 1 июля сказал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

По его словам, на пляжах Крыма сейчас стало меньше туристов даже на выходных, а после каждого перекрытия Крымского моста наблюдается очередь из легковых авто на выезд с полуострова.

"Поэтому можно сказать, что, во-первых, не до всех дошло. Во-вторых, следует отметить, что эта отрасль в Крыму выживает довольно часто за счет бюджетников, которым эти путешествия просто покупают их предприятие или бюджет. Поэтому они наполняют туристами Крым административно командным способом. А вы знаете, что для россиянина значит "шара" — можно поехать и под обстрелы", — сказал он.

Спикер призвал российских туристов покинуть полуостров, ведь там много военных объектов.

"Совет только один — оставьте нашу территорию. Это — во-первых. Во-вторых, мы предупреждаем, что в Крыму много военных объектов и пока они там есть, никто в покое их не оставит. Принимайте соответствующие решения, которые помогут вам сохранить жизнь и здоровье", — сказал туристам из России Плетенчук.

Напомним, что 1 июля стало известно, что ВС РФ установили ЗРК "Тор М2КМ" на пляже во временно оккупированном Севастополе в Крыму.