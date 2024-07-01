"На шару" можна поїхати і під обстріли": Плетенчук закликав російських туристів втікати з Криму

Спікер закликав російських туристів покинути півострів, адже там багато військових об'єктів, які ніхто не залишить в спокої поки вони там є.

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У Військово-морських силах ЗСУ закликали російських туристів вшиватися з Криму через велику кількість там військових об'єктів, які є законною ціллю для Сил оборони. Про це в ефірі телемарафону 1 липня сказав спікер Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

За його словами, на пляжах Криму зараз стало менше туристів навіть на вихідних, а після кожного перекриття Кримського мосту спостерігається черга з легкових авто на виїзд з півострова.

"Тому можна сказати, що, по-перше, не до всіх дійшло. По-друге, слід зазначити, що ця галузь у Криму виживає доволі часто коштом бюджетників, яким ці подорожі просто купують їхнє підприємство чи бюджет. Тому вони наповнюють туристами Крим адміністративно командним способом. А ви знаєте, що для росіянина значить "шара" — можна поїхати і під обстріли", — сказав він.

Спікер закликав російських туристів покинути півострів, адже там багато військових об'єктів.

"Порада лише одна — залиште нашу територію. Це — по-перше. По-друге, ми попереджаємо, що в Криму багато військових об'єктів і поки вони там є, ніхто в спокої їх не залишить. Ухвалюйте відповідні рішення, які допоможуть вам зберегти життя і здоров'я", — сказав туристам з Росії Плетенчук.

Нагадаємо, що 1 липня стало відомо, що ЗС РФ встановили ЗРК "Тор М2КМ" на пляжі у тимчасово окупованому Севастополі в Криму.