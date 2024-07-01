"Нетривиальная" тактика: ВСУ начали использовать тяжелые FPV-дроны, которые несут по 5 кг (видео)

Усиленный украинский дрон-камикадзе может разрушить бетонные блиндажи ВС РФ, пояснил командир подразделения Terra с позывным "Абдула". В некоторых случаях ставят удвоенный заряд, чтобы взрыв был гарантирован.

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Украинские военные получили обновленные FPV-дроны, которые способны поднимать в воздух больше взрывчатки. Нагрузив, например, термобарические гранаты, они проламывают крыши блиндажей и достают до живой силы ВС РФ. О деталях применения усовершенствованных БПЛА бойцы подразделения Terra из 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ рассказали в YouTube-канале.

Командир подразделения Terra с позывным "Абдула" показал кадры работы бойцов на поле боя. Сначала они загружаются в машину и приезжают в место, где происходят бои. После этого в специальном тайнике прикрепляют к FPV-дрона взрывоопасный груз различных типов. На видео можно рассмотреть, что это гранаты осколочно-фугасные и термобарические. Ориентировочный вес таких гранат — около 3 кг, но обновленный БПЛА может поднять до 5 кг веса, отметил командир.

"Собираем на тяжелые FPV-дроны-камикадзе. На дроны, которые способны нести пятикилограммовые боеприпасы для разрушения вражеских командно-наблюдательных пунктов", — пояснил он.

На видео от бойцов Terra можно увидеть с десяток удачных отработок так называемых "тяжелых" дронов. Устройства передают изображения, на которых видно российские блиндажи, окопы, отдельных солдат. В какой-то момент беспилотник врезается в цель, в то время как операторы восклицают, радуясь попаданию. Больший вес взрывчатки дает возможность поражать не только живую силу, а пробивать бетонные фортификации, объясняют бойцы.

Кадры с поля боя показывают особую тактику, которую для этого используют. Сначала БПЛА с термобарической гранатой врезается в крышу блиндажа и пробивает в нем отверстие. Затем начинают работать следующие FPV-дроны, которые влетают в пробитое отверстие и взрываются внутри. Другая "нетривиальная" тактика — влететь в дверь и подорваться, добавляют бойцы.

"Мы также к этой бомбе поставим дублирующий снаряд, если будут какие-то сложности с детонацией, чтобы дублирующий снаряд все-таки ее взорвал. Открываем секретное украинское оружие", — объяснили еще одну особенность боевого применения.

Оружие ВСУ — как выглядят тяжелые FPV-дроны отряда Terra

На портале "Милитарный" рассказали, благодаря чему дрон-камикадзе сумел нести больший вес. Эксперты портала объяснили, что разработчики вставили "два дополнительных "луча" с двигателями".

Отметим, ранее украинские бойцы показали новый способ применения БПЛА Vampire. К беспилотнику прикрепляют противотанковую мину КПТМ-3. Таким образом дистанционно минируют пути, по которым передвигаются российские машины. Мина при приближении металла или при смещении взрывается, нанося ущерб врагу, рассказали военные.

Напоминаем, 1 июля в росСМИ сообщили о новом дроне ВС РФ "Воган-9СП", который наводится на цель с помощью лазера.