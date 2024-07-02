В Минобороны РФ подтвердили удар "Искандерами" по аэродрому "Миргород"

Министерство обороны Российской Федерации показало кадры удара по военному аэродрому в Полтавской области, снятое разведывательным дроном. В ведомстве утверждают, что якобы было уничтожено 5 самолетов Су-27. Воздушные силы ВСУ на момент публикации материала официально не комментировали удар по аэродрому.

Related video

Минобороны страны-агрессора отчиталось о т.н. "объективном контроле", который производил российский дрон-разведчик над военным аэродромом "Миргород" в Полтавской области. Кадры появились на официальном Telegram-канале МО РФ.

В сообщении утверждается, что по стоянке самолетов Вооруженных сил Украины был нанесен групповой ракетный удар расчетами оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М".

В результате удара российской армии, как заявляется, якобы было уничтожено 5 действующих многоцелевых истребителей Су-27. Также оккупанты якобы повредили 2 самолета, находящихся на ремонтных работах.

На момент публикации материала ни Воздушные Силы ВСУ, ни 831-я бригада тактической авиации, которая дислоцируется в Миргороде, удар по аэродрому не комментировали.

Напомним, днем 1 июля над Миргородом летал российский разведывательный беспилотник, который следил за аэродромом и фиксировал последствия воздушного удара ВС РФ.

Украинский волонтер Сергей Стерненко тогда сообщил, что самолеты действительно получили повреждения, однако их количество не указал. По его словам, люди не пострадали. Также он указал, что это был уже вторым ударом РФ по Миргородскому аэродрому в течение последних двух недель. И оба раза над точкой в 150 км от линии фронта свободно летал российский разведывательный БПЛА.

В то же время представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что ВСУ не понесли таких потерь после удара по аэродрому, о которых утверждают россияне.