У Міноборони РФ підтвердили удар "Іскандерами" по аеродрому "Миргород"

Міністерство оборони Російської Федерації показало кадри удару по військовому аеродрому в Полтавській області, зняте розвідувальним дроном. У відомстві стверджують, що нібито було знищено 5 літаків Су-27. Повітряні сили ЗСУ на момент публікації матеріалу офіційно не коментували удар по аеродрому.

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Міноборони країни-агресора відзвітувало про так званий "об'єктивний контроль", який здійснював російський дрон-розвідник над військовим аеродромом "Миргород" у Полтавській області. Кадри з'явилися на офіційному Telegram-каналі МО РФ.

У повідомленні стверджується, що по стоянці літаків Збройних сил України було завдано групового ракетного удару розрахунками оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) "Іскандер-М".

Унаслідок удару російської армії, як заявляється, нібито було знищено 5 діючих багатоцільових винищувачів Су-27. Також окупанти нібито пошкодили 2 літаки, які перебували на ремонтних роботах.

На момент публікації матеріалу ані Повітряні Сили ЗСУ, ані 831-ша бригада тактичної авіації, яка дислокується в Миргороді, удар по аеродрому не коментували.

Нагадаємо, вдень 1 липня над Миргородом літав російський розвідувальний безпілотник, який стежив за аеродромом і фіксував наслідки повітряного удару ЗС РФ.

Український волонтер Сергій Стерненко тоді повідомив, що літаки справді зазнали пошкоджень, однак їхню кількість не вказав. За його словами, люди не постраждали. Також він вказав, що це був уже другий удар РФ по Миргородському аеродрому протягом останніх двох тижнів. І обидва рази над точкою за 150 км від лінії фронту вільно літав російський розвідувальний БПЛА.

Водночас представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що ЗСУ не зазнали таких втрат після удару по аеродрому, про які стверджують росіяни.