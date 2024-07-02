Заставляют дронщиков работать более качественно: военный ВСУ об эффективности "танков-курятников" РФ

Защищенные танки россиян не настолько эффективны, как от них ожидали, но дополнительная защита помогает продлить срок работы такой техники, считает командир 3-й штурмовой роты "Процент".

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Российские оккупанты продолжают искать пути ухода от украинских дронов, придумывая "танки-сараи-черепахи-мангалы". Об эффективности такой техники российских оккупантов в бою ТСН рассказал командир 3-й штурмовой роты 1 штурмового батальона 3 ОШБр на позывной "Процент".

По его мнению, использование такой техники позволяет ненадолго уберечь российские танки.

"Они продолжают такой вести "творческий путь". Это — война на мопедах, с "курятниками". Может они и не настолько эффективны, сколько от них ожидали, но они все же дают возможность повысить выживаемость этой техники. Поэтому в сочетании со средствами РЭБ, теми "курятниками" все-таки продлевает срок работы этой. Это заставляет наших операторов дронов работать более качественно, потому чтобы поразить технику надо залететь именно в определенные открытые промежутки", — сказал он.

Он добавил, что использование россиянами мопедов тоже неэффективно, хотя ими можно подвезти провизию или боекомплект, но в целом своих солдат командование РФ не жалеет.

"На Харьковском направлении враг пытается продвинуться изо всех сил. Они не жалеют свою пехоту вообще, то есть за день может происходить до 10 штурмов. Вот их уничтожили — следующие, никто не считается с потерями. В начале были попытки работы с большим количеством техники, но в конце концов из-за эффективной работы наших БпЛА, которая не давала возможность близко подходить, они начали менять тактику", — сказал военный.

Напомним, что 2 июля ВС РФ похвастались новым багги, который планируют использовать для борьбы с украинскими дронами. Его оснастили поворотной пулеметной установкой и установкой с шестью автоматами АК-12.