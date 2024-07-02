Змушують дронщиків працювати більш якісно: військовий ЗСУ про ефективність "танків-курятників" РФ

Захищені танки росіян не настільки ефективні, як від них очікували, але додатковий захист допомагає продовжити термін роботи такої техніки, вважає командир 3-ї штурмової роти "Процент".

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Російські окупанти продовжують шукати шляхи уникнення від укранських дронів, вигадуючи "танки-сараї-черепахи-мангали". Про ефективність такої техніки російських окупантів в бою ТСН розповів командир 3-ї штурмової роти 1 штурмового батальйону 3 ОШБр на позивний "Процент".

На його думку, використання такої техніки дає змогу ненадовго вберегти російські танки.

"Вони продовжують такий вести "творчий шлях". Це — війна на мопедах, з "курятниками". Може вони і не настільки ефективні, скільки від них очікували, але вони все ж таки дають можливість підвищити виживання цієї техніки. Тому в поєднанні з засобами РЕБ, тими "курятниками" все-таки продовжує термін роботи цієї. Це змушує наших операторів дронів працювати більш якісно, тому щоб вразити техніку треба залетіти саме в певні відкриті проміжки", — сказав він.

Він додав, що використання росіянами мопедів теж неефективне, хоча ними можна підвезти провізію чи боєкомплект, але загалом своїх солдатів командування РФ не шкодує.

"На Харківському напрямку ворог намагається просунутися з всіх сил. Вони не жаліють свою піхоту взагалі, тобто за день може відбуватися до 10 штурмів. От їх знищили — наступні, ніхто не рахується з втратами. На початку були спроби роботи з великою кількістю техніки, але зрештою через ефективну роботу наших БпЛА, яка не давала можливість близько підходити, вони почали змінювати тактику", — сказав військовий.

Нагадаємо, що 2 липня ЗС РФ похизувалися новим багі, який планують використовувати для боротьби з українськими дронами. Його оснастили поворотною кулеметною установкою та установкою з шістьма автоматами АК-12.