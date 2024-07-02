В Закарпатском ТЦК мужчина порезал вены: что заявили военкомы

Работники ТЦК пристыдили украинца, который, чтобы не идти в армию, готов себе навредить. Между тем мужчина в соцсетях открыто заявил, что действительно не планирует мобилизоваться, написала пресс-служба учреждения.

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Военнообязанный мужчина до войны получил статус ограниченно годного для службы в армии. При усилении мобилизации в Украине он потерял этот статус и оказался под угрозой призыва в армию. Когда ему об этом сообщили, заявил, что не желает идти в ВСУ, зато пошел в уборную и порезал руки. О деталях дела украинца, который оказался в больнице, сопротивляясь действиям военкоматов, пресс-служба Закарпатского областного территориального центра комплектования (ОТЦК) рассказала на странице Facebook учреждения.

В ТЦК объяснили, что на территории терцентра произошел инцидент с гражданином Филиппом Луниным. Как выяснилось, Лунин распространил в соцсетях рассказ о том, что он не желает мобилизоваться и, чтобы избежать армии, действительно порезал вены. Событие произошло во время его визита в терцентр комплектования. Военкомы попытались увидеть его военно-учетный документ, но не смогли, потому что он отказался его показать. Кроме того, делал заявления о "нежелании служить". В какой-то момент мужчина просился в уборную: через несколько минут его обнаружили окровавленного. Работники терцентра наложили турникет и жизни фигуранта пока ничего не угрожает.

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Военкомы добавили, что Лунин — киевлянин, который в 2017 году был зарегистрирован как призывник в Днепровском ТЦК. В столице он получил статус ограниченно годного. После того, как в Украине отменили этот статус, он стал годным военнообязанным и его действительно могут мобилизовать в ВСУ. Относительно его попыток порезать вены, то они заявили, что мужчина готов на все, чтобы не служить.

"Готов на все, только бы не защищать родную страну. Отмечаем, что Филипп Лунин передан с учета призывников на воинский учет военнообязанных. Соответственно подлежит призыву по мобилизации", — говорится в заметке.

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Отметим, ранее Фокус рассказывал о других инцидентах, касающихся Закарпатского ТЦК. Например, в мае произошла драка, в которой приняли участие граждане ромской национальности. Выяснилось, что они пытались отбить своего соплеменника, которого забрали в военкомат. После этого шесть женщин извинились за свое поведение и заявили, что больше так делать не будут. В июне произошло еще одно событие: мужчину не обнаружили в базе "Оберег", попытались задержать, а он вместо этого напал на военкомов с ножом.

Напоминаем, 2 июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, в каких бойцах нуждается армия, чтобы удерживать фронт. В то же время экс-командир "Айдара" назвал число украинцев, которых нужно мобилизовать для победы в войне