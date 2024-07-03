Замена старым MQ-9 Reaper: ВВС США начали эксплуатацию дронов ULTRA повышенной дальности

При относительной дешевизне новый беспилотник обладает потрясающими показателями дальности и автономности. ULTRA способен преодолевать более 3 000 км и находиться в воздухе до 80 часов без необходимости дозаправки и посадки.

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Военно-воздушные силы США сделали значительный шаг в реализации создания недорогих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для наблюдения. На авиабазе Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах армейцы развернули автономный дрон ULTRA, способный летать более трех дней подряд. Об этом 2 июля сообщили в Defense One.

Разработанный компанией DZYNE Technologies совместно с Исследовательской лабораторией ВВС США, ULTRA обещает стать новой вехой в области разведывательных беспилотников. По заявлению компании, дрон заменит дорогостоящие беспилотники, такие как MQ-9 Reaper стоимость которого составляет примерно 30 млн долларов за единицу.

Отмечается, что ВВС официально начали закупку ULTRA. Согласно бюджетным документам, они попросили купить четыре беспилотника за 35 млн долларов.

Конструкция аппарата

Беспилотник выполнен по планероподобной схеме, что обеспечивает высокую аэродинамическую эффективность и способствует длительному полету. Аппарат создан путем переоборудования ранее пилотируемого коммерческого спортивного самолета в военный беспилотник. Это позволило ускорить процесс разработки и снизить затраты.

Для снижения стоимости и упрощения производства в конструкции ULTRA используются коммерчески доступные детали, а не специально изготовленные на заказ компоненты.

Характеристики беспилотника

Разработчики утверждают, что дрон способен преодолевать 2 000 миль (около 3 218 км) до целевого объекта., что делает его идеальным для выполнения миссий в удаленных регионах. При этом БПЛА способен находиться в воздухе до 80 часов без необходимости дозаправки и посадки. Это обеспечивает непрерывное выполнение миссий в течение более чем трех дней.

Беспилотник может нести 181 кг полезной нагрузки — это позволяет устанавливать на борту различные датчики и оборудование для выполнения разведывательных и наблюдательных задач.

Как отметил Мэтт МакКью, генеральный директор DZYNE, благодаря длительной выносливости ULTRA, американские военные могут выполнять миссии из удаленных баз, таких как Сигонелла в Италии, покрывая при этом обширные регионы, включая Африку и Индо-Тихоокеанский регион.

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