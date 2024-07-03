Члены НАТО согласовали финансовую помощь Украине в размере 40 млрд евро, — Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к странам-членам с просьбой сохранить военную помощь Украине на том же уровне, что и после 2022 года, когда Россия вторглась в Украину.

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Страны НАТО согласовали предоставление денежной помощи Украине в следующем году. Речь идет о сумме в 40 млрд евро. Об этом сообщает Reuters.

Так, 3 июля Союзники по НАТО согласились профинансировать военную помощь Украине в размере 40 миллиардов евро (43,05 миллиарда долларов) в следующем году. Об этом изданию сообщил неназванный западноевропейский дипломат.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к странам-членам с просьбой сохранить военную помощь Украине на том же уровне, что в годы после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, увеличив ее до 40 миллиардов евро (43 миллиардов долларов) в год.

Лидеры НАТО подпишут соответствующее обязательство на следующей неделе в Вашингтоне.

Напомним, что 3 июля сообщалось, что Украине могут сказать, что она слишком коррумпирована для того, чтобы становиться полноценным членом НАТО прямо сейчас. Соответственно, пока проблема не будет решена, то переговоры развиваться не смогут.

Также 3 июля сообщалось, что кандидат в президенты США Дональд Трамп размышляет над соглашением с РФ, по которому НАТО обязуется не расширяться на восток, в частности за счет Украины и Грузии.