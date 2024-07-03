Члени НАТО погодили фінансову допомогу Україні у розмірі 40 млрд євро, — Reuters

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернувся до країн-членів з проханням зберегти військову допомогу Україні на тому ж рівні, що і після 2022 року, коли Росія вторглася до України.

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Країни НАТО узгодили надання грошової допомоги Україні наступного року. Йдеться про суму в 40 млрд євро. Про це повідомляє Reuters.

Так, 3 липня Союзники по НАТО погодилися профінансувати військову допомогу Україні в розмірі 40 мільярдів євро (43,05 мільярда доларів) наступного року. Про це виданню повідомив неназваний західноєвропейський дипломат.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернувся до країн-членів з проханням зберегти військову допомогу Україні на тому ж рівні, що в роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, збільшивши її до 40 мільярдів євро (43 мільярдів доларів) на рік.

Лідери НАТО підпишуть відповідне зобов'язання наступного тижня у Вашингтоні.

Нагадаємо, що 3 липня повідомлялося, що Україні можуть сказати, що вона занадто корумпована для того, щоб ставати повноцінним членом НАТО просто зараз. Відповідно, поки проблема не буде вирішена, то переговори розвиватися не зможуть.

Також 3 липня повідомлялося, що кандидат в президенти США Дональд Трамп міркує над угодою з РФ, за якою НАТО зобов'яжеться не розширюватись на схід, зокрема за рахунок України та Грузії.