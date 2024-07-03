Україні відмовлять у членстві в НАТО через надмірну корупцію, — Telegraph

Джерела журналістів у Держдепі стверджують, що ще не настав час для вступу до НАТО, і така позиція буде заявлена в підсумковому комюніке саміту. Глава ОП Андрій Єрмак напередодні заявляв, що корупція існує в усьому світі, а Росія інвестує мільйони для просування наративів про те, що Україна нібито є найбільш корумпованою країною.

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Україні можуть сказати, що вона занадто корумпована для того, щоб ставати повноцінним членом НАТО просто зараз. Відповідно, поки проблема не буде вирішена, то переговори розвиватися не зможуть. Про це йдеться в матеріалі The Telegraph.

За словами анонімного чиновника з Державного департаменту США, Альянс планує запросити від Києва "додаткові кроки" і лише після цього переговори про членство зможуть продовжитися.

Усе це буде викладено в підсумковому комюніке саміту НАТО, який розпочнеться у Вашингтоні вже 9 липня, і це, зазначають автори матеріалу, може завдати удару по українському президенту Володимиру Зеленському.

Окремо американський чиновник у коментарі журналістам заявив, що необхідно зробити крок назад і почати аплодувати всьому, що зробила Україна за останні 2 роки в ім'я реформ.

"У міру того, як вони продовжують проводити ці реформи, ми хочемо похвалити їх, ми хочемо поговорити про додаткові кроки, які необхідно здійснити, особливо у сфері боротьби з корупцією. Це пріоритет для багатьох із нас за столом", — підсумував чиновник.

Корупція в Україні: позиція ОП

26 червня глава Офісу президента Андрій Єрмак на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook висловився щодо корупції в Україні. На його думку, ця проблема є всюди, а в деяких країнах вона ще масштабніша, ніж в Україні.

У Києві ж створили антикорупційну інфраструктуру і західні партнери бачать успіхи української сторони.

"Але деякі люди навмисно масштабують проблему, бо інакше може втрачатися сенс їхньої роботи. Таким чином допомагаючи росіянам, які інвестують мільйони в просування на Заході наративу "Україна — найкорумпованіша держава". Де цей баланс між правдою і державними інтересами та власними, заради проєктів?" — заявив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, 2 липня повідомлялося, що співробітник ДСНС "торгував" посадами, які дозволяли уникнути мобілізації. СБУ вже вдалося його затримати. За тисячу доларів той обіцяв працевлаштування на посади, які допомагали уникнути призову.