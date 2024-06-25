Збитки майже на 75 млн: на Закарпатті затримали мера та голову райради (фото, відео)

За даними слідства, топпосадовці отримали підозру у продажі за безцінь 3 гектарів землі на Закарпатті. Ринкова вартість об'єкту становить 84,6 млн, а рішенням мера її дозволили продати лише за 9,6 млн гривень. Журналіст Віталій Глагола стверджує, що силовики затримали Андрія Балогу та колишнього нардепа Михайла Ланя.

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Міського голову та голову районної ради одного із міст Закарпатської області у причетності було викрито на причетності до корупційних схем. Про це інформують в Службі безпеки.

Як повідомляється, посадовці намагалися продати земельну ділянку у центрі міста площею понад 3 га за заниженою вартістю.

Організатором схеми, як стверджують силовики, став голова районної ради, який нібито "є впливовим авторитетом у кримінальному середовищі регіону". В минулому двічі обирався народним депутатом, у т.ч. від забороненої нині "Партії регіонів".

Як свідчать дані слідства, на сесії міськради міський голова забезпечив прийняття рішення про продаж ділянки за ціною, заниженою у майже 9 разів. При цьому покупцем ділянки виступило приватне товариство, фактичним контролером якого є голова районної ради.

Підставою для цього стала експертна грошова оцінка із заниженою вартістю ділянки. За такий висновок, як повідомляється, власники компанії-оцінювачки отримали хабар.

Унаслідок таких оборудок землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн продали за 9,6 млн грн. До того ж міський голова особистим рішенням надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців.

Наразі міський голова, голова районної ради, ексначальник відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради затримані.

У НАБУ поінформували, що збитки, завдані територіальній громаді, становлять 74,9 млн грн.

Відповідно до вчинених злочинів посадовцям, а також двом власникам компанії-оцінювачки та оцінювачу, готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);

ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги).

Як уточнив закарпатський журналіст Віталій Глагола, правоохоронці затримали міського голову Мукачева Андрія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланьо. Також затримано начальника земельного відділу Мукачівської міської ради Артура Саміляка. Затримання, за його інформацією, пов'язане з корупційною схемою продажу стадіону "Авангард".

У Мукачевській міськраді вже наголосили, що впевнені в законності своїх дій при викупі земельної ділянки ТОВ "Універсам-М" та й виразили готовність довести свою правоту в суді.

"З самого початку розслідування керівництво та всі структурні підрозділи міської ради були відкриті для співпраці з правоохоронними органами та всіляко сприяли слідству, для забезпечення об’єктивного з’ясування всіх обставин цієї справи, відповідно до "букви" закону", — йдеться у повідомленні міської ради Мукачева.

Нагадаємо, що у жовтні 2023 року СБУ та НАБУ вже проводили обшуки у фігурантів. Сам Андрій Балога тоді стверджував, що продаж муніципальної земельної ділянки було здійснено згідно із законом.