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Політика

Збитки на 100 млн грн: СБУ та НАБУ проводять обшуки в мера Мукачева (фото)

Андрій Балога, СБУ, обшуки, НАБУ, розкрадання коштів, міський голова
Фото: Соцмережi | Обшуки СБУ та НАБУ у міського голови Мукачева

За словами депутата Віталія Глагола, обшуки в Андрія Балоги проводять через ймовірну корупційну схему продажу стадіону "Авангард".

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Проходять обшуки в міського голови Мукачева Андрія Балоги. Про це у вівторок, 10 жовтня, повідомив журналіст і депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Служба безпеки України (СБУ) вранці прийшли з обшуками до мера Балоги, очільника райради, дипломата та ще кількох осіб.

Глагола зазначив, що попередньо обшуку проводять через корупційну схему продажу стадіону "Авангард".

Андрій Балога, СБУ, обшуки, НАБУ, розкрадання коштів, міський голова Fullscreen
Обшуки СБУ у міського голови Мукачева

"За інформацією моїх джерел в НАБУ – сума збитків від продажу стадіону та майже 3 га землі – майже 100 000 000₴. Саме на цю суму занизили вартість обʼєкту", — розповів Глалога.

Андрій Балога, СБУ, обшуки, НАБУ, розкрадання коштів, міський голова Fullscreen
Андрій Балога

Обшуки також проводять у кількох посадовців та дипломата.

Він зазначив, що НАБУ спільно із СБУ проводять обшуки в голови Мукачівської районної ради Михайла Ланя, почесного консула Словаччини в Ужгороді Олега Адамчука та його брата Ігоря, а також в ексдепутата Закарпатської обласної ради та власника готелю "Ужгород" Олексій Баранюка.

Андрій Балога, СБУ, обшуки, НАБУ, розкрадання коштів, міський голова, посадовці, дипломат Fullscreen
Обшуки СБУ у посадовців та дипломата

"За інформацією джерел в НАБУ – саме ці особи причетні до придбання Мукачівського стадіону "Авангард" за заниженою вартістю", – додав журналіст.

На момент публікації матеріалу пресцентри СБУ та НАБУ офіційно не коментували проведення слідчих дій в міського голови Мукачева Андрія Балоги.

Андрій Балога, СБУ, обшуки, НАБУ, розкрадання коштів, міський голова, посадовці, дипломат Fullscreen
Обшуки СБУ у посадовців та дипломата
Андрій Балога, СБУ, обшуки, НАБУ, розкрадання коштів, міський голова, посадовці, дипломат Fullscreen
Обшуки СБУ у посадовців та дипломата

в міського голови Мукачева Андрія Балоги. Нагадаємо, 7 жовтня в Закарпатській області СБУ затримала кума проросійського політика і зрадника Віктора Медведчука Івана Чубирка, депутата облради від забороненої партії ОПЗЖ та членів його злочинного угруповання. Вони підозрюються у занятті рекетом.