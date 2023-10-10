Збитки на 100 млн грн: СБУ та НАБУ проводять обшуки в мера Мукачева (фото)

За словами депутата Віталія Глагола, обшуки в Андрія Балоги проводять через ймовірну корупційну схему продажу стадіону "Авангард".

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Проходять обшуки в міського голови Мукачева Андрія Балоги. Про це у вівторок, 10 жовтня, повідомив журналіст і депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Служба безпеки України (СБУ) вранці прийшли з обшуками до мера Балоги, очільника райради, дипломата та ще кількох осіб.

Глагола зазначив, що попередньо обшуку проводять через корупційну схему продажу стадіону "Авангард".

Обшуки СБУ у міського голови Мукачева

"За інформацією моїх джерел в НАБУ – сума збитків від продажу стадіону та майже 3 га землі – майже 100 000 000₴. Саме на цю суму занизили вартість обʼєкту", — розповів Глалога.

Андрій Балога

Обшуки також проводять у кількох посадовців та дипломата.

Він зазначив, що НАБУ спільно із СБУ проводять обшуки в голови Мукачівської районної ради Михайла Ланя, почесного консула Словаччини в Ужгороді Олега Адамчука та його брата Ігоря, а також в ексдепутата Закарпатської обласної ради та власника готелю "Ужгород" Олексій Баранюка.

Обшуки СБУ у посадовців та дипломата

"За інформацією джерел в НАБУ – саме ці особи причетні до придбання Мукачівського стадіону "Авангард" за заниженою вартістю", – додав журналіст.

На момент публікації матеріалу пресцентри СБУ та НАБУ офіційно не коментували проведення слідчих дій в міського голови Мукачева Андрія Балоги.

Обшуки СБУ у посадовців та дипломата Обшуки СБУ у посадовців та дипломата

в міського голови Мукачева Андрія Балоги. Нагадаємо, 7 жовтня в Закарпатській області СБУ затримала кума проросійського політика і зрадника Віктора Медведчука Івана Чубирка, депутата облради від забороненої партії ОПЗЖ та членів його злочинного угруповання. Вони підозрюються у занятті рекетом.