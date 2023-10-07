Займався рекетом: на Закарпатті затримали депутата облради і кума Медведчука (фото)

Кум Медведчука організував банду, яка "вибивала" з мешканців регіону гроші, повідомляють в СБУ. Для цього вони створювали штучні конфліктні ситуації і вимагали гроші за їх вирішення.

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В Закарпатській області СБУ затримала кума проросійського політика і зрадника Віктора Медведчука Івана Чубирка, депутата облради від забороненої партії ОПЗЖ та членів його злочинного угруповання. Вони підозрюються у занятті рекетом. Про це 7 жовтня повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що угруповання тривалий час тероризувало мешканців західного прикордоння України. У результаті спецоперації затримано лідера банди – чинного депутата облради, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета. Ним виявився давній соратник і кум Віктора Медведчука, який свого часу призначив його керівником обласного осередку забороненої партії ОПЗЖ.

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У березні 2022 року Іван Чубирка навіть планував стати нардепом замість свого однопартійця Іллі Киви, якого було позбавлено депутатського мандата.

Слідством встановлено, що кум Медведчука організував банду, яка "вибивала" з мешканців регіону гроші. Для цього вони створювали штучні конфліктні ситуації і вимагали гроші за їх вирішення. У випадку відмови платити "данину" – бандити погрожували потерпілим насильством та "конфіскацією" приватного майна.

СБУ з'ясувала, що депутат разом зі своєю "правою рукою" – ще одним кримінальним авторитетом, вимагали з місцевого підприємця 135 тис. доларів США. Щоб "вибити" з нього гроші, вони викрали авто чоловіка і обіцяли повернути, коли той виплатить їм гроші.

"Співробітники СБУ затримали депутата та його спільника "на гарячому" під час передачі їм першої частини грошей у розмірі 20 тис. дол. від постраждалого підприємця", — повідомили у пресслужбі СБУ.

Зловмисники затримані, їм готується повідомлення про підозру за вимагання і незаконне заволодіння транспортним засобом.

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що 6 жовтня стало відомо, що в Україні заарештовано всі активи, які належали підсанкційним бізнесменам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала інформаторів блогера Лебедєва на Миколаївщині. За даними слідства, Сергій Лебедєв, якого звинувачують у державній зраді, створив власну агентуру, до складу якої увійшло 13 людей.