Убытки на 100 млн грн: СБУ и НАБУ проводят обыски у мэра Мукачево (фото)

По словам депутата Виталия Глагола, обыски у Андрея Балоги проводят из-за вероятной коррупционной схемы продажи стадиона "Авангард".

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Проходят обыски у городского головы Мукачево Андрея Балоги. Об этом во вторник, 10 октября, сообщил журналист и депутат Ужгородского городского совета Виталий Глагола.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Служба безопасности Украины (СБУ) утром пришли с обысками к мэру Балоги, главе райсовета, дипломату и еще нескольким лицам.

Глагола отметил, что предварительно обыски проводят из-за коррупционной схемы продажи стадиона "Авангард".

Обыски СБУ у городского головы Мукачево

"По информации моих источников в НАБУ — сумма убытков от продажи стадиона и почти 3 га земли — почти 100 000 000₴. Именно на эту сумму занизили стоимость объекта", — рассказал Глалога.

Андрей Балога

Обыски также проводят у нескольких должностных лиц и дипломата.

Он отметил, что НАБУ совместно с СБУ проводят обыски у председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланя, почетного консула Словакии в Ужгороде Олега Адамчука и его брата Игоря, а также у экс-депутата Закарпатского областного совета и владельца гостиницы "Ужгород" Алексей Баранюка.

Обыски СБУ у чиновников и дипломата

"По информации источников в НАБУ — именно эти лица причастны к приобретению Мукачевского стадиона "Авангард" по заниженной стоимости", — добавил журналист.

На момент публикации материала пресс-центры СБУ и НАБУ официально не комментировали проведение следственных действий у городского головы Мукачево Андрея Балоги.

Обыски СБУ у чиновников и дипломата Обыски СБУ у чиновников и дипломата

Напомним, 7 октября в Закарпатской области СБУ задержала кума пророссийского политика и предателя Виктора Медведчука Ивана Чубирко, депутата облсовета от запрещенной партии ОПЗЖ и членов его преступной группировки. Они подозреваются в занятии рэкетом.