Убытки почти на 75 млн: на Закарпатье задержали мэра и главу райсовета (фото, видео)

По данным следствия, топ-чиновники получили подозрение в продаже за бесценок 3 гектаров земли на Закарпатье. Рыночная стоимость объекта составляет 84,6 млн, а решением мэра ее разрешили продать только за 9,6 млн гривен. Журналист Виталий Глагола утверждает, что силовики задержали Андрея Балогу и бывшего нардепа Михаила Ланя.

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Городской голова и председатель районного совета одного из городов Закарпатской области в причастности были разоблачены на причастности к коррупционным схемам. Об этом информируют в Службе безопасности.

Как сообщается, чиновники пытались продать земельный участок в центре города площадью более 3 га по заниженной стоимости.

Организатором схемы, как утверждают силовики, стал председатель районного совета, который якобы "является влиятельным авторитетом в криминальной среде региона". В прошлом дважды избирался народным депутатом, в т.ч. от запрещенной ныне "Партии регионов".

Как свидетельствуют данные следствия, на сессии горсовета городской голова обеспечил принятие решения о продаже участка по цене, заниженной почти в 9 раз. При этом покупателем участка выступило частное общество, фактическим контролером которого является председатель районного совета.

Основанием для этого стала экспертная денежная оценка с заниженной стоимостью участка. За такой вывод, как сообщается, владельцы компании-оценщицы получили взятку.

В результате таких сделок землю с рыночной стоимостью 84,6 млн грн продали за 9,6 млн грн. К тому же городской голова личным решением предоставил обществу рассрочку платежа на 6 месяцев.

Сейчас городской голова, председатель районного совета, экс-начальник отдела коммунальной собственности и земельных отношений городского совета задержаны.

В НАБУ проинформировали, что убытки, нанесенные территориальной общине, составляют 74,9 млн грн.

Согласно совершенных преступлений должностным лицам, а также двум владельцам компании-оценщицы и оценщику, готовится сообщение о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением);

ст. 368-4 (подкуп лица, предоставляющего публичные услуги).

Как уточнил закарпатский журналист Виталий Глагола, правоохранители задержали мэра Мукачево Андрея Балогу и председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланьо. Также задержан начальник земельного отдела Мукачевского городского совета Артур Самиляк. Задержание, по его информации, связано с коррупционной схемой продажи стадиона "Авангард".

В Мукачевском горсовете уже отметили, что уверены в законности своих действий при выкупе земельного участка ООО "Универсам-М" и выразили готовность доказать свою правоту в суде.

"С самого начала расследования руководство и все структурные подразделения городского совета были открыты для сотрудничества с правоохранительными органами и всячески способствовали следствию, для обеспечения объективного выяснения всех обстоятельств этого дела, в соответствии с "буквой" закона", — говорится в сообщении городского совета Мукачево.

Напомним, что в октябре 2023 года СБУ и НАБУ уже проводили обыски у фигурантов. Сам Андрей Балога тогда утверждал, что продажа муниципального земельного участка была осуществлена в соответствии с законом.