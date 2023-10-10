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Украина

В СБУ подозревают мэра Мукачево в коррупционной схеме: градоначальник все отрицает (фото)

СБУ, Мукачево, обыски, мэр Мукачево, коррупция, Мукачевский горсовет
Фото: пресс-центр СБУ | СБУ проводит серию обысков в горсовете Мукачево

По данным следствия, горсовет незаконно передал в частную собственность землю центрального спорткомплекса города и нанес ущерб государству в почти 100 млн грн. Мэр заявил, что все было согласно закону.

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В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о серии обысков в админзданиях Мукачесвского горсовета Закарпатской области и руководства города. Об этом во вторник, 10 октября, сообщили в пресс-центре ведомства.

В СБУ указали, что обыски проводят совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по делу о масштабной коррупции связанной с незаконной передачей собственности города.

"Правоохранители исследуют все обстоятельства передачи в частную собственность части центрального спорткомплекса города", — сказано в сообщении.

По предварительным оценкам, сделка могла нанести государству ущерб на сумму около 100 миллионов гривен.

Андрей Балога, мэр Мукачево, Балога, Мукачево, мэр, обыски, СБУ Fullscreen
Фото: пресс-центр СБУ
Андрей Балога, мэр Мукачево, Балога, Мукачево, мэр, обыски, СБУ Fullscreen
Фото: пресс-центр СБУ
Андрей Балога, мэр Мукачево, Балога, Мукачево, мэр, обыски, СБУ Fullscreen
Фото: пресс-центр СБУ
Андрей Балога, мэр Мукачево, Балога, Мукачево, мэр, обыски, СБУ Fullscreen
Фото: пресс-центр СБУ
Андрей Балога, мэр Мукачево, Балога, Мукачево, мэр, обыски, СБУ Fullscreen
Фото: пресс-центр СБУ
Андрей Балога, мэр Мукачево, Балога, Мукачево, мэр, обыски, СБУ Fullscreen
Фото: пресс-центр СБУ
Андрей Балога, мэр Мукачево, Балога, Мукачево, мэр, обыски, СБУ Fullscreen
Фото: пресс-центр СБУ
Андрей Балога, мэр Мукачево, Балога, Мукачево, мэр, обыски, СБУ Fullscreen
Фото: пресс-центр СБУ
Андрей Балога, мэр Мукачево, Балога, Мукачево, мэр, обыски, СБУ
Андрей Балога, мэр Мукачево, Балога, Мукачево, мэр, обыски, СБУ
Андрей Балога, мэр Мукачево, Балога, Мукачево, мэр, обыски, СБУ
Андрей Балога, мэр Мукачево, Балога, Мукачево, мэр, обыски, СБУ
Андрей Балога, мэр Мукачево, Балога, Мукачево, мэр, обыски, СБУ
Андрей Балога, мэр Мукачево, Балога, Мукачево, мэр, обыски, СБУ
Андрей Балога, мэр Мукачево, Балога, Мукачево, мэр, обыски, СБУ
Андрей Балога, мэр Мукачево, Балога, Мукачево, мэр, обыски, СБУ

Напомним, о том, что СБУ совместно с НАБУ проводят обыски у мэра Мукачево Андрея Балоги ранее сообщал депутат Ужгородского городского совета Виталий Глагола.

Реакция мэра Мукачево

Андрей Балога, мэр Мукачево, опубликовал на своей Facebook-странице пост, в котором утверждает, что продажа муниципального земельного участка вблизи стадиона "Авангард", ставшего поводом для проведения обысков в его офисе, была совершена в соответствии с законом, и он надеется, что расследование это подтвердит.

Андрей Балога, мэр Мукачево, Балога, Мукачево, мэр Fullscreen
Андрей Балога заявил, что земельный участок был продан законным способом

"Во-первых, уголовное производство в рамках которого происходят следственные действия касается выкупа земельного участка ООО "Универсал-М", который ими арендуется в городе с 2003 года. Во-вторых, все решения и процедуры по этому земельному участку осуществлялись в текущем году в соответствии с действующим законодательством. Вся необходимая информация и документы были предоставлены правоохранителям в полном объеме в сотрудничестве со следствием, на всех этапах их работы", — написал городской голова.

Напомним, мэр города Сумы Александр Лысенко, которого подозревают в получении взятки в сумме 2,13 миллионов гривен, заявляет, что у него не были обнаружены указанные средства.

4 октября Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения для мэра Сум Александра Лысенко в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью выйти под залог в 3 миллиона гривен. После двух дней в изоляторе мэр внес необходимую сумму.