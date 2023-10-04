Мэра Сум Лысенко, который попался на взятке, отправили в СИЗО: он может выйти под залог, — СМИ

По данным журналистов, прокуратура запрашивала арест с альтернативой залога в 10 млн грн. Суд согласился с арестом на два месяца, но снизил залоговую сумму до 3 млн грн.

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Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения для мэра Сум Александра Лысенко, который попался на крупной взятке, в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью выйти под залог в 3 миллиона гривен. Об этом 4 октября сообщает "Суспільне".

По данным журналистов, специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просила суд избрать меру пресечения мэру Сум Александру Лысенко в виде ареста. Но с альтернативой залога в 10 млн гривен.

Заседание проходило в закрытом режиме.

Мэра Сум Лысенко поймали на взятке

2 октября в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) сообщили о том, что в Сумах задержан мэр и чиновник горсовета во время получения взятки.

По версии следствия, Лысенко и Журба требовали взятку за то, чтобы "решить вопрос" с тарифом на обращение с бытовыми отходами для предпринимателей, в противном случае они угрожали мешать их бизнесу.

С ноября 2022 года по октябрь 2023 года мэр и начальник департамента получили в общей сумме 2,13 млн грн.

3 октября Лысенко и Журбе НАБУ сообщило о подозрении во взяточничестве.