2,13 млн грн: мэру Сум Лысенко и чиновнику горсовета сообщили о подозрении, — НАБУ

По версии следствия, градоначальник угрожал предпринимателям "создавать проблемы", поэтому они вынуждены были "заносить" ему крупные суммы. Если его вину докажут, ему может грозить конфискация имущества и тюрьма сроком до восьми лет.

Related video

Мэру города Сумы Александру Лысенко и директору департамента инфраструктуры Сумского горсовета Александру Журбе сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Об этом во вторник, 3 октября, сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Чиновников подозревают в получении взятки в размере 2,13 миллиона гривен. В понедельник, 2 октября, мэра и главу департамента инфраструктуры задержали во время получения последнего транша в размере 1,4 миллиона гривен.

Действия чиновников квалифицировали по ч.4 ст. 368 УК, максимальная санкция данной статьи предусматривает тюремный срок до восьми лет с конфискацией имущества.

Мэра Сум задержали на взятке — что известно

2 октября в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) сообщили о том, что в Сумах задержан мэр и чиновник горсовета во время получения взятки.

По версии следствия, Лысенко и Журба требовали взятку за то, чтобы "решить вопрос" с тарифом на обращение с бытовыми отходами для предпринимателей, в противном случае они угрожали мешать их бизнесу.

С ноября 2022 года по октябрь 2023 года мэр и начальник департамента получили в общей сумме 2,13 млн грн.

Важно

Продержались один день: сможет ли Киев получить помощь США вопреки коррупционным скандалам

Напомним, 25 сентября стало известно, что правоохранители пришли с обысками к бывшему заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Украины Артуру Емельянову в рамках производства о возможном пособничестве России.