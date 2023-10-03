2,13 млн грн: мера Сум Лисенка та чиновника міськради повідомили про підозру, — НАБУ

За версією слідства, градоначальник погрожував підприємцям "створювати проблеми", тому вони змушені були "заносити" йому великі суми. Якщо його провину доведуть, йому може загрожувати конфіскація майна і в'язниця строком до восьми років.

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Міському голові міста Суми Олександру Лисенку та директору департаменту інфраструктури Сумської міськради Олександру Журбі повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Про це у вівторок, 3 жовтня, повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Чиновників підозрюють в отриманні хабаря в розмірі 2,13 мільйона гривень. У понеділок, 2 жовтня, мера і голову департаменту інфраструктури затримали під час отримання останнього траншу в розмірі 1,4 мільйона гривень.

Дії чиновників кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК, максимальна санкція цієї статті передбачає тюремний строк до восьми років із конфіскацією майна.

Мера Сум затримали на хабарі — що відомо

2 жовтня у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) повідомили про те, що в Сумах затримали мера і посадовця міськради під час одержання хабаря.

За версією слідства, Лисенко і Журба вимагали хабар за те, щоб "вирішити питання" з тарифом на поводження з побутовими відходами для підприємців, інакше вони погрожували заважати їхньому бізнесу.

З листопада 2022 року до жовтня 2023 року мер і начальник департаменту отримали загалом 2,13 млн грн.

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