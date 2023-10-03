Протрималися один день: чи зможе Київ отримати допомогу США всупереч корупційним скандалам

В Україні новий скандал: мера Сум спіймали на мільйонному хабарі. Ця історія — не тільки показник того, що на місцях ситуація не краща, ніж у центрі, а й результат роботи антикорупційних органів, які виконують головну вимогу Заходу — ефективну боротьбу з корупцією в обмін на фінансову та військову підтримку Києва.

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В Україні чергового чиновника спіймали на великому хабарі. За інформацією правоохоронців, мер Сум Олександр Лисенко та директор одного з департаментів міської ради вимагали 2 млн 130 тис. грн від місцевих підприємців за безперешкодне ведення бізнесу. Операцію із затримання фігурантів проводили Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро.

Ця історія сталася за кілька днів, як у Конгресі США ухвалили тимчасовий бюджет, щоб уникнути шатдауну і дозволити уряду країни продовжити роботу протягом 45 днів, у якому Київ винесли за дужки. У політичних колах натякали: українській владі є сенс уникати корупційних скандалів найближчим часом, щоб не дратувати демократів, які відкрито говорять, що боротьба з корупцією — одна з головних умов Заходу для довгострокової підтримки Києва.

Не кількістю, а якістю

США вступили в смугу виборчої кампанії, де Україна — в центрі протистояння, кажуть Фокусу експерти. Головний аргумент правих консерваторів у цій боротьбі — американські долари потрібно витрачати на внутрішні потреби — наприклад, боротьбу з наркоторгівлею або зміцнення власних кордонів, а не давати їх країні з високим рівнем корупції.

"Цей аргумент вимагає і від нашої влади, і від адміністрації Байдена контролю над ситуацією щодо появи корупційних кейсів в Україні. І я допускаю, що під час останнього візиту Володимира Зеленського до США цю тему порушували на високому рівні, бо від неї залежить доля військової та фінансової допомоги. Тому пильна увага до антикорупційної політики України буде не 45 днів, а до листопада 2024 року, коли в США відбудуться вибори", — говорить Фокусу політичний аналітик Олег Постернак.

Експерти зазначають, що Захід цікавлять не самі факти корупційних скандалів в Україні, яких не вдасться уникнути, але наскільки системно в країні займаються викриттям хабарництва.

"За часів [президента-втікача Віктора] Януковича скандалів було менше, але це не означало, що корупції не було. Те саме за часів [другого президента України Леоніда] Кучми — майже не було скандалів, тому що не було ні відкритих закупівель, ні антикорупційних органів, ні незалежних ЗМІ. У держдепартаменті США вже заявили, що бачать наші кроки в цьому напрямку. Але головне — наскільки ефективно корупціонерів притягують до відповідальності", — міркує в бесіді з Фокусом політичний експерт Петро Олещук .

Зараз в Україні настає етап не стільки показової боротьби з корупцією, скільки системної роботи в цьому напрямку. Історія мера Сум, якого затримали на хабарі, — результат співпраці СБУ і НАБУ, що вписується в загальний план із виконання вимог Заходу. За словами експертів, в Офісі президента у зв'язку з цим очікуються відставки осіб, які в минулому заплямували свою репутацію гучними скандалами. Зокрема, може йтися про правоохоронну сферу.

"Білий дім хоче підстрахувати себе від потенційного негативу від фактів великої корупції, які підсвічують республіканці під час передвиборчої кампанії. Тому ми на смузі нової реальності. Вона називається результативна боротьба з корупцією. І справа [ексголови Верховного суду України Всеволода] Князєва, і ситуація з [олігархом Ігорем] Коломойським — топ рівень цієї боротьби", — продовжує Постернак.

Допомога буде

Незважаючи на те, що боротьба з корупцією — одна з основних умов і претензій з боку США до України, остаточне рішення конгресмени ухвалять незалежно від скандалів у Києві, вважають співрозмовники Фокуса, оскільки йдеться про внутрішньо політичну боротьбу. Адміністрація Джо Байдена хотіла створити штучну кризу: показати розкол усередині партії республіканців, що грає на руку демократам.

"Тепер республіканці через трампістське крило змушені виправдовуватися. Роблять вони це жорстко — звідси історія з мемом від Ілона Маска. Розрахунок Байдена був такий — якщо вдасться провести бюджет через Палату представників США — добре, не вдасться — допомогу для України приберуть і проведуть окремим законодавчим актом, тоді все одно можна буде розраховувати на голоси поміркованих республіканців. І це ще більше покаже розкол усередині їхньої партії. Це політичний маневр, і критичної загрози для нацбезпеки України немає. Український пакет допомоги буде ухвалено", — додає Постернак.

Нагадаємо, у МЗС України відреагували на рішення США не включати допомогу Україні до тимчасової бюджетної резолюції. У відомстві заявили, що не вважають подію трагедією і застосовують "інші тактики, щоб продовжити допомогу". А посол України в США Оксана Маркарова запевнила, що ще до закінчення 45 днів, коли Конгрес має голосувати за бюджет на наступний фінансовий рік, будуть нові рішення щодо України.