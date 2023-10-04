Мера Сум Лисенка, який попався на хабарі, відправили в СІЗО: він може вийти під заставу, — ЗМІ

За даними журналістів, прокуратура просила про арешт з альтернативою застави в 10 млн грн. Суд погодився з арештом на два місяці, але знизив заставну суму до 3 млн грн.

Related video

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід для мера Сум Олександра Лисенка, якого спіймали на великому хабарі, у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю вийти під заставу в 3 мільйони гривень. Про це 4 жовтня повідомляє "Суспільне".

За даними журналістів, спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просила суд обрати запобіжний захід меру Сум Олександру Лисенку у вигляді арешту. Але з альтернативою застави в 10 млн гривень.

Засідання проходило в закритому режимі.

Мера Сум Лисенка спіймали на хабарі

2 жовтня у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) повідомили про те, що в Сумах затримали мера і посадовця міськради під час одержання хабаря.

За версією слідства, Лисенко і Журба вимагали хабар за те, щоб "вирішити питання" з тарифом на поводження з побутовими відходами для підприємців, інакше вони погрожували заважати їхньому бізнесу.

З листопада 2022 року до жовтня 2023 року мер і начальник департаменту отримали загалом 2,13 млн грн.

3 жовтня Лисенку і Журбі НАБУ повідомило про підозру в хабарництві.