"Этих денег я не видел": мэр Сум Лысенко заявляет, что не причастен к взятке (видео)

Александр Лысенко утверждает, что обвинения во взяточничестве не соответствуют действительности, ведь денег он "не видел, не получал и рядом с ними не находился".

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Мэр города Сумы от партии "Батькивщина" и директор Департамента инфраструктуры Сумской области Александр Лысенко, которого подозревают в получении взятки в сумме 2 130 000 гривен, заявляет, что "никакой неправомерной выгоды во время обысков у него не было обнаружено". Об этом городской голова сказал в зале суда корреспонденту Общественного.

По словам Александра Лысенко, во время обысков и задержания Службой безопасности Украины средств обнаружено не было. Денег городской голова "не видел, не получал и рядом с ними не находился".

"Средств ни во время обыска, ни во время задержания я не получал", — отмечает мэр.

Лысенко также отметил, что "по фото можно подумать, что он был рядом с той машиной, где были деньги", но это также, по словам мэра, не соответствует действительности.

Мэра Сум Лысенко поймали на взятке: детали

2 октября в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) сообщили о том, что в Сумах задержали мэра и чиновника горсовета во время получения взятки.

По версии следствия, Лысенко и Журба требовали взятку за то, чтобы "решить вопрос" с тарифом на обращение с бытовыми отходами для предпринимателей, иначе они угрожали мешать их бизнесу.

С ноября 2022 года по октябрь 2023 года мэр и начальник департамента получили в общей сложности 2,13 млн грн.

ВАКС избрал меру пресечения для городского головы

4 октября Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения для мэра Сум Александра Лысенко в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью выйти под залог в 3 миллиона гривен.

Известно, что специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд избрать меру пресечения мэру Сум Александру Лысенко в виде ареста. Но с альтернативой залога в 10 млн гривен.

Заседание проходило в закрытом режиме.

Напомним, 25 сентября стало известно, что правоохранители пришли с обысками к бывшему заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Украины Артуру Емельянову в рамках производства о возможном пособничестве России.