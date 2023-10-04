"Цих грошей я не бачив": мер Сум Лисенко заявляє, що не причетний до хабаря (відео)

Олександр Лисенко переконує, що звинувачення у хабарництві не відповідають дійсності, адже грошей він "не бачив, не отримував і поруч з ними не знаходився".

Related video

Мер міста Суми від партії "Батьківщина" та директор Департаменту інфраструктури Сумської області Олександр Лисенко, якого підозрюють в одержанні хабаря в сумі 2 130 000 гривень, заявляє, що "ніякої неправомірної вигоди під час обшуків у нього не було виявлено". Про це міський голова сказав у залі суду кореспонденту Суспільного.

За словами Олександра Лисенка, під час обшуків та затримання Службою безпеки України коштів виявлено не було. Грошей міський голова "не бачив, не отримував і поруч з ними не знаходився".

"Коштів ні під час обшуку, ні під час затримання я не отримував", – наголошує мер.

Лисенко також зазначив, що "з фото можна подумати, що він був поруч з тією машиною, де були гроші", але це також, за словами мера, не відповідає дійсності.

Мера Сум Лисенка спіймали на хабарі: деталі

2 жовтня у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) повідомили про те, що в Сумах затримали мера і посадовця міськради під час одержання хабаря.

За версією слідства, Лисенко і Журба вимагали хабар за те, щоб "вирішити питання" з тарифом на поводження з побутовими відходами для підприємців, інакше вони погрожували заважати їхньому бізнесу.

З листопада 2022 року до жовтня 2023 року мер і начальник департаменту отримали загалом 2,13 млн грн.

ВАКС обрав запобіжний захід для міського голови

4 жовтня Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід для мера Сум Олександра Лисенка у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю вийти під заставу в 3 мільйони гривень.

Відомо, що спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд обрати запобіжний захід меру Сум Олександру Лисенку у вигляді арешту. Але з альтернативою застави в 10 млн гривень.

Засідання проходило в закритому режимі.

Нагадаємо, 25 вересня стало відомо, що правоохоронці прийшли з обшуками до колишнього заступника голови Вищого господарського суду України Артура Ємельянова в рамках провадження про можливе пособництво Росії.