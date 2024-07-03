Везут маршрутками и автобусами: в Ставрополь свозят раненых оккупантов из Донецкой области

Ранее раненых возили на военных КамАЗах, а из-за дефицита техники начали использовать гражданские автобусы и маршрутки в сопровождении военной полиции, говорят партизаны "АТЕШ".

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В Ставрополь в РФ массово свозят раненых россиян из Донецкой области. Об этом сообщают участники партизанского движения "АТЕШ".

"АТЕШ" провел разведку военного клинического госпиталя в Ставрополе и обнаружил место, куда массово свозят раненых военных России из Донецкой области. Ранее их возили на военных КамАЗах, а из-за дефицита техники начали использовать гражданские автобусы и маршрутки в сопровождении военной полиции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время наблюдения зафиксировано до 30 раненых военнослужащих, которых привезли на рейсовом автобусе. После прохождения ускоренного лечения военнослужащие ВС РФ возвращаются на фронт.

1 июля сообщалось, в Мариуполе партизаны заметили "КамАЗ" и три "Урала", которые были забиты ранеными оккупантами. Во главе колонны была машина автоинспекции, а замыкала их скорая помощь с военными номерами.

Также 1 июля партизаны "АТЕШа" сообщили, что оккупанты установили ЗРК "Тор М2КМ" во временно оккупированном Севастополе в Крыму. Вражеский комплекс разместили вблизи пляжа.