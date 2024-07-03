Везуть маршрутками і автобусами: в Ставрополь звозять поранених окупантів з Донеччини

Раніше поранених возили на військових КамАЗах, а через дефіцит техніки почали використовувати цивільні автобуси та маршрутки у супроводі військової поліції, кажуть партизани "АТЕШ".

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В Ставрополь в РФ масово звозять поранених росіян з Донеччини. Про це повідомляють учасники партизанського руху "АТЕШ".

"АТЕШ" провів розвідку військового клінічного госпіталю у Ставрополі і виявив місце, куди масово звозять поранених військових Росії з Донецької області. Раніше їх возили на військових КамАЗах, а через дефіцит техніки почали використовувати цивільні автобуси та маршрутки у супроводі військової поліції", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час спостереження зафіксовано до 30 поранених військовослужбовців, яких привезли на рейсовому автобусі. Після проходження прискореного лікування військовослужбовці ЗС РФ повертаються на фронт.

1 липня повідомлялося, у Маріуполі партизани помітили "КамАЗ" і три "Урали", які були забиті пораненими окупантами. На чолі колони була машина автоінспекції, а замикала їхня швидка допомога з військовими номерами.

Також 1 липня партизани "АТЕШу" повідомили, що окупанти встановили ЗРК "Тор М2КМ" у тимчасово окупованому Севастополі в Криму. Ворожий комплекс розмістили поблизу пляжу.