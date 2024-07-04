Годен через 6-12 месяцев: причин для отсрочки от мобилизации из-за перелома нет, — адвокат

По словам адвоката Андрея Топчия, в перечень заболеваний, утвержденных приказом Минобороны, включен перелом кости. Но предполагается, что для восстановления пригодности к военной службе необходим срок 6-12 месяцев.

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Перелом костей не считается причиной для отсрочки от мобилизации в Украине. Об этом адвокат Андрей Топчий рассказал на портале b2bconsult.

Юрист сослался на ч. 1 ст. 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", согласно которой, призыву на военную службу в период всеобщей мобилизации не подлежат военнообязанные, которых в установленном порядке признали лицами с инвалидностью или же временно негодными к службе по состоянию здоровья на полгода или год, согласно заключению военно-врачебной комиссии. Вместе с тем для таких лиц предусмотрено и последующее прохождение военно-врачебной комиссии.

Он добавил, что в перечень заболеваний, утвержденный Приказом МОУ №402 "О военно-врачебной экспертизе", включен перелом костей.

Вместе с тем постановление "Непригоден к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев" учитывает, что в ходе военного положения на основании ряда статей, для восстановления пригодности к военной службе необходим срок от 6 до 12 календарных месяцев.

"Поэтому основания для предоставления отсрочки от мобилизации в результате перелома костей отсутствуют", — подытожил адвокат.

Напомним, что в горсовете Житомира уведомили, что начнут отправлять повестки заказным письмом. Заместитель мэра Житомира Олег Смаль объяснил, что в случае если военнообязанный отказался от вручения письма и не пришел в военкомат, полиция начнет розыск.

Также сообщалось о том, что запрещено делать работникам ТЦК. У сотрудников военкоматов есть ряд прав и запретов, среди прочего, военкомы не наделены полномочиями изымать документы и в ряде случаев проводить задержания.