В Днепре увеличилось количество жертв массированного обстрела ВС РФ (видео)

Всего в Днепре несовместимые с жизнью ранения получили шесть человек.

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В результате российской вражеской атаки на Днепр в больнице от полученных тяжелых травм скончалась женщина. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора.

Таким образом количество погибших от вражеского удара по городу возросло до шести.

Пострадали 55 человек.

В медучреждения Днепра обратились 22 человека, которые получили травмы в результате атаки по городу. 8 пациентов лечатся стационарно, 14 — амбулаторно, информирует "Суспільне" со ссылкой на информацию, предоставленную департаментом здравоохранения населения Днепровского горсовета.

Глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак уточнил, что в больнице умерла 60-летняя женщина, которая получила ранения во время вчерашней атаки на город.

Также ночью под завалами днепровского дома, который россияне изуродовали в пятницу, спасатели обнаружили тело женщины. Она стала третьей жертвой того удара.

Городской голова Борис Филатов сообщил, что 4 июля в Днепре объявлен Днем траура по погибшим.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщал, что среди пострадавших есть ребенок. Он подчеркнул, что российский террор могут остановить только современные системы противовоздушной обороны и дальнобойность оружия. На опубликованном главой государства ролике можно заметить момент одного из ракетных ударов, который нанесли ВС РФ по Днепру.

Девушка записывала видеосообщение и сняла взрыв.