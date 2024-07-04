У Дніпрі збільшилася кількість жертв масованого обстрілу ЗС РФ (відео)

Загалом у Дніпрі несумісні із життям поранення дістали шестеро людей.

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Внаслідок російської ворожої атаки на Дніпро у лікарні від отриманих тяжких травм померла жінка. Про це повідомили в офісі генерального прокурора.

Таким чином кількість загиблих від ворожого удару по місту зросла до шести.

Постраждали 55 людей.

До медзакладів Дніпра звернулись 22 людини, які отримали травми внаслідок атаки по місту. 8 пацієнтів лікуються стаціонарно, 14 — амбулаторно, інформує "Суспільне" з посиланням на інформацію, надану департаментом охорони здоров'я населення Дніпровської міськради.

Очільник Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак уточнив, що лікарні померла 60-річна жінка, яка отримала поранення під час учорашньої атаки на місто.

Також вночі під завалами дніпровського будинку, який росіяни понівечили у п'ятницю, рятувальники виявили тіло жінки. Вона стала третьою жертвою того удару.

Міський голова Борис Філатов повідомив, що 4 липня у Дніпрі оголошено Днем жалоби за загиблими.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомляв, що серед постраждалих є дитина. Він наголосив, що російський терор можуть зупинити лише сучасні системи протиповітряної оборони та далекобійність зброї. На опублікованому главою держави ролику можна помітити момент одного з ракетних ударів, який завдали ЗС РФ по Дніпру.

Дівчина записувала відеоповідомлення та зняла вибух.